【聚焦數據】內地３月工業原煤、原油、天然氣和電力生產加快

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，３月份，規模以上工業原煤、原油、天然氣

和電力生產加快，油氣進口增長，電力供給結構繼續優化。



＊煤炭價格小幅上漲，原煤進口下降＊



３月份，生產原煤３億噸，同比增長２﹒７％，１ ２月份同比下降１﹒５％，增速由負轉

正；日均產量９６２萬噸，比１ ２月份日均增加９１萬噸。一季度，生產原煤８﹒１億噸，同

比增長０﹒４％，比去年同期回落３﹒５個百分點。

３月進口煤炭２３４８萬噸，同比下降１２﹒１％，連續兩個月降幅達兩位數。一季度煤炭

進口量同比下降１﹒８％。

煤炭價格小幅上漲。與３月初相比，４月初秦皇島５５００大卡煤炭綜合交易價格為每噸５

９２元（人民幣．下同），上漲２１元；５０００大卡煤炭每噸５１６元，上漲２元；４５００

大卡煤炭每噸４６１元，上漲４元。



＊原油生產加快，進口略有增加＊



３月，生產原油１６５４萬噸，同比增長２﹒１％，增速比１ ２月份加快１﹒６個百分點

；日均產量５３﹒４萬噸，比１ ２月份日均增加１﹒４萬噸。１季度，生產原油４７３５萬噸

，同比增長０﹒６％，去年同期下降２％，增速由負轉正。

原油進口略有增加。３月，進口原油３９３４萬噸，同比增長０﹒４％。１季度，原油進口

量同比增長８﹒２％。

３月原油加工量同比增長３﹒２％，增速比１ ２月份回落２﹒９個百分點；日均加工

１７１﹒１萬噸，比１ ２月份日均減少２﹒６萬噸。１季度，原油加工量１５５３７萬噸，同

比增長４﹒４％，比去年同期回落３﹒１個百分點。



＊３月天然氣生產增長９﹒８％＊



３月，生產天然氣１５１億立方米，同比增長９﹒８％，增速比１ ２月份加快０﹒６個

百分點；日均產量４﹒９億立方米，與１ ２月份持平。１季度，生產天然氣４４０億立方米，

同比增長９﹒４％，比去年同期加快６﹒１個百分點。

３月份，進口天然氣６９４萬噸，同比增長１６﹒４％。１季度，天然氣進口量同比增長１

７﹒８％。（ｃａ）

