【ＦＯＣＵＳ】ＧＤＰ首秀勝預期，「強心針」後見真章

【ＦＯＣＵＳ】「創紀錄的信貸擴張＋積極財政逆周期調節」的雙重背景下，周三（１７日

）揭盅的中國一季度ＧＤＰ錄超預期地增長６﹒４％。儘管ＧＤＰ增速持平去年第四季的近１０

年最慢，惟拋開首２月的農曆新年效應，３月工業增加值、消費品零售增速分別反彈至４年半、

６個月最高，固定資產投資表現亦見改善。

面對央媽一季度貨幣政策執行報告重提「把好貨幣供給總閘門，不搞大水漫灌」，以及一季

度全國一般公共預算支出加速至１５％，經濟回暖是信貸財政雙刺激下的曇花一現，還是已經觸

底？或尚需更多數據以待確認。



＊工業增加值、消費、固定投資齊現反彈＊



國家統計局公布，３月工業增加值同比增８﹒５％（首２月５﹒３％），社會消費品零售同

比增８﹒７％（首２月８﹒２％），雙雙大勝預期。此外，首季固定資產投資同比增６﹒３％

（首２月６﹒１％），及房地產投資加速至１１﹒８％，呼應首季內地個人和企業中長期貸款分

別勁增１﹒３８萬億元和２﹒５７萬億元。

表現最搶眼的工業增加值，增速較市場預期高出２﹒５個百分點，反映早前因中美貿易緊張

局勢而不願擴大生產和升級設備的情況紓緩。消費品零售亦顯著回暖，加上增值稅降稅、企業繳

納社保費用下調分別自本月、下月起實施，趨勢有望持續。數據就顯示，進入４月，無論是乘用

車銷量、３０城商品房成交還是清明小長假國內旅遊收入增速均現升溫。

不過、滬指、恆指在數據公布後未見起色，反映市場對未來經濟表現仍然審慎。摩根大通資

產管理亞太團隊主管Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｔｒｅｖｅｓ直指，首季ＧＤＰ數據遠不及未來幾個

月的數據重要，現在要尋找的是接下來的９個月、１２個月、１８個月會發生甚麼。



＊貨幣寬鬆難加碼，財政收不抵支壓力增＊



繼央媽公布首季社會融資規模增量高達８﹒１８萬億元，財政部周二（１６日）披露，同期

全國一般公共預算支出逾５﹒８６萬億元，規模相當於全年預算支出的近２５％－－前者引發放

水規模難以再升級的猜想，後者則令財政收不抵支壓力愈發明顯。

經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）最新報告就稱，中國的刺激措施將可提振今明兩年的經濟

增長，但結構性扭曲狀況也恐將更嚴重。報告解釋，刺激政策有讓企業債再度攀升的風險，總體

會使去槓桿進展倒退，也可能導致失衡情況進一步加劇及資本分配不當，可能令中期增長轉弱。

無獨有偶，央媽一季度貨幣政策執行報告重提「把好貨幣供給總閘門，不搞大水漫灌」，並

強調「保持戰略定力」。首季強心針式的刺激措施似成功防止經濟超預期下滑之際，能否持續激

發企業投資、民間消費等內在增長動力，將是中國經濟走出底部的關鍵。

（經濟通通訊社 俞瑾）

