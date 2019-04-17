《經濟通通訊社１７日專訊》華潤水泥（０１３１３）指以合共約７﹒７６億元人民幣（約
９﹒０８億港元）購入從事礦山經營、人造石及天然石材生產加工業務的環球石材（東莞）股份
４０％股權，藉此促進戰略轉型和加強在內地南部資源布局。
環球石材（東莞）去年純利３９２０﹒３萬元人民幣（約４５８６﹒８萬港元）增
３８﹒８８％。該集團指該公司為裝飾石材系統方案提供商，專注於石材生產和運用，其自主品
牌近年快速增長。（ｗｈ）
17/04/2019 07:53
《國企紅籌》華潤水泥（１３１３）９億元購礦山經營商４０％股權
《經濟通通訊社１７日專訊》華潤水泥（０１３１３）指以合共約７﹒７６億元人民幣（約
９﹒０８億港元）購入從事礦山經營、人造石及天然石材生產加工業務的環球石材（東莞）股份
４０％股權，藉此促進戰略轉型和加強在內地南部資源布局。
環球石材（東莞）去年純利３９２０﹒３萬元人民幣（約４５８６﹒８萬港元）增
３８﹒８８％。該集團指該公司為裝飾石材系統方案提供商，專注於石材生產和運用，其自主品
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