《國企紅籌》華潤水泥（１３１３）９億元購礦山經營商４０％股權

《經濟通通訊社１７日專訊》華潤水泥（０１３１３）指以合共約７﹒７６億元人民幣（約

９﹒０８億港元）購入從事礦山經營、人造石及天然石材生產加工業務的環球石材（東莞）股份

４０％股權，藉此促進戰略轉型和加強在內地南部資源布局。

環球石材（東莞）去年純利３９２０﹒３萬元人民幣（約４５８６﹒８萬港元）增

３８﹒８８％。該集團指該公司為裝飾石材系統方案提供商，專注於石材生產和運用，其自主品

牌近年快速增長。（ｗｈ）

