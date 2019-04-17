  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/04/2019 08:03

東方明珠（００６３２）大折讓籌１﹒８億元，新華石油提全購

　　《經濟通通訊社１７日專訊》東方明珠石油（００６３２）大折讓配股集資１﹒８億元，包
括獲新華石油以每股０﹒０２元認購７３億股新股，涉１﹒４６億元，並獲副主席樊麗真以相同
作價認購１７億股新股，涉３４００萬元，將分持擴大後股本約５９﹒６１％和１３﹒８８％，
故新華需按例提出全面收購建議，每股作價４﹒２２仙。
　　該集團自２月１４日起停牌，股份將於今早恢復買賣。
　　對於每股認購價較該集團停牌時收市價０﹒１２２元折讓約８３﹒６１％，而新華石油所提
全購價較收市價折讓約６５﹒４１％，該集團解釋，去年度虧損約５８４０萬元及於去年底流動
負債淨額約１﹒２１億元，且有關其負面報道亦有損業務前景及取得外部融資的能力。
　　該集團又指按規定不能低於現有每股面值０﹒１元發行股份，故建議削減每股面值至
０﹒０１元，待認購完成後，建議每２０股每股面值０﹒０１元股份合併為１股每股面值０﹒２
元的合併股份。
　　該集團指集資所得經計及多項貸款後，淨額約９５００萬元，其中約２８００萬元用作償還
北方石油貸款、約２６００萬元於重啟於猶他州油氣田的石油及天然氣業務。
　　新華石油打算東方明珠石油繼續集團石油及天然氣主營業務，並維持股份在聯交所上市地位
。（ｗｈ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態17/04/2019
聖母院火劫 巴黎哭泣了
專訪16/04/2019
【駐滬專訪】信達生物：三大原因令內地生物醫藥發展潛力巨大
生財有道16/04/2019
花旗調查：港千萬富翁創新高達51萬人 平均坐擁3個物業
生財有道16/04/2019
《開市Good Morning》曾永堅料平保最快績後才上紅底股
國際動態16/04/2019
【文化浩劫】法國巴黎聖母院大火尖頂倒塌，疑裝修工程惹禍
FOCUS16/04/2019
【FOCUS】侵侵口沒遮攔無極限 通俄報告公布或再挑機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金