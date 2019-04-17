東方明珠（００６３２）大折讓籌１﹒８億元，新華石油提全購

《經濟通通訊社１７日專訊》東方明珠石油（００６３２）大折讓配股集資１﹒８億元，包

括獲新華石油以每股０﹒０２元認購７３億股新股，涉１﹒４６億元，並獲副主席樊麗真以相同

作價認購１７億股新股，涉３４００萬元，將分持擴大後股本約５９﹒６１％和１３﹒８８％，

故新華需按例提出全面收購建議，每股作價４﹒２２仙。

該集團自２月１４日起停牌，股份將於今早恢復買賣。

對於每股認購價較該集團停牌時收市價０﹒１２２元折讓約８３﹒６１％，而新華石油所提

全購價較收市價折讓約６５﹒４１％，該集團解釋，去年度虧損約５８４０萬元及於去年底流動

負債淨額約１﹒２１億元，且有關其負面報道亦有損業務前景及取得外部融資的能力。

該集團又指按規定不能低於現有每股面值０﹒１元發行股份，故建議削減每股面值至

０﹒０１元，待認購完成後，建議每２０股每股面值０﹒０１元股份合併為１股每股面值０﹒２

元的合併股份。

該集團指集資所得經計及多項貸款後，淨額約９５００萬元，其中約２８００萬元用作償還

北方石油貸款、約２６００萬元於重啟於猶他州油氣田的石油及天然氣業務。

新華石油打算東方明珠石油繼續集團石油及天然氣主營業務，並維持股份在聯交所上市地位

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