【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１９億，買平保中行工行沽吉利融創騰訊

《經濟通通訊社１７日專訊》承接美股輕微跌勢，港股周二早上低開５６點報２９７５４後
，最多下跌１４５點，低見２９６６５。隨著人行重啟逆回購，資金大舉流入中資金融股，刺激
中港股市由跌轉升，港股於收市前創全日高位３０１４２點，最多升３３２點，最終升幅略為收
窄至３１９點或１﹒０７％，報３０１２９點，收復三萬關及十天線（約２９９５９點）。
按額度計算，北水全日淨流入１８﹒６１億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是中國平
安（０２３１８）、中國銀行（０３９８８）及工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的個股依
次是吉利汽車（００１７５）、融創中國（０１９１８）及騰訊（００７００）。
主板成交１０４２﹒７億元，較上日減少５﹒２１％，港股通成交１４０﹒５３億元，佔總
成交１３﹒４８％。
＊內銀內險股受追捧＊
北水買入內銀內險股，內地險企即將公布季績，市場預料整體將受惠於近期股市上升而盈利
將有增長，平保獲３﹒７５億元北水買入，股價上升２﹒３％。四大內銀上月底貸款按月增加
４０００多億元人民幣，加上人行重啟暫停了１８天的逆回購，操作量４００億元人民幣，中行
有２﹒９７億元北水流入，股價升２﹒７％，而工行亦流入２﹒８８億元北水，股價漲３﹒１％
。
相反，吉利股價下跌１﹒５％，約１﹒２３億元北水流出，內地公布３月份房價數字，７０
大城市新建商品房價格按年升超過一成，但二手房連續六個月下跌，融創續有北水流出，沽出約
１﹒１７億元，股價跌０﹒８％。騰訊繼上日有１﹒９２億元北水買入後，再遭８８５４萬元北
水賣出，但股價仍升１﹒４％。（ｓｋ）