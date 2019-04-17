《日入而息》內地首季ＧＤＰ勝預期，郭台銘參選台灣總統，港股軟

《今天重點》﹡中國首季ＧＤＰ增６﹒４％好於預期，持平去年第四季；統計局表示首２月

全國規模以上工業利潤降１４％；首季工業增加值增６﹒５％，優預期；首

季全國固定資產投資增６﹒３％符預期；首季房地產投資增１１﹒８％，增

速略加快；首季社會消費品零售總額增８﹒３％略低預期；首季城鎮居民人

均可支配收入增８﹒７％

﹡郭台銘宣布參加國民黨初選，劍指２０２０年總統選戰

﹡團結基金料公私營房屋供應斷崖式下跌，提三建議解困；團結香港基金指丁

屋用地多不適用於房屋發展

﹡長實趙國雄指招標銷售有濫用，料今年樓價上落１０％



《即日市況》﹡觀望中美貿易談判，港股全日軟５點報３０１２４，成交１０４２億



《深滬股市》﹡ＧＤＰ印證經濟企穩，滬指收升０﹒３％汽車股尾盤飆



《美元匯價》﹡中日兩大債主續增持美債，利好美元；歐元最新報１﹒１３０６╱１１，日

圓最新報１１２﹒０２╱０４



《公司業績》﹡中金公司（０３９０８）２０１８年第二期債券下周三派息

﹡中鐵塔（００７８８）首季純利升２３７﹒９％至１２﹒８億元人民幣



《公司資訊》﹡ＣＭＯＮ（０８２７８）旗下兩款遊戲獲選為今年門薩首選遊戲

﹡ＥｖｅｒＣａｒａｔ與富昌金業合作，藉區塊鏈推動鑽石成新型資產

﹡長實（０１１１３）趙國雄稱招標銷售有濫用，料今年樓價上落１０％

﹡邱達昌稱有線（０１０９７）最大資產在電訊，與中移合作助５Ｇ發展

﹡金威醫療（０８１４３）出售珠海醫院營運商，收益１２４２萬元

﹡長實投資表示１８８１商場人流及營業額有雙位數增長

﹡洪橋集團（０８１３７）合營歐洲網約車服務

﹡泰凌醫藥（０１０１１）向楊宗孟等三人配售可換股債券

﹡國農金融（０８１２０）擬股份八合一

﹡精英匯（０１７７５）旗下遵理學校與勝利韓語學校合辦韓語進修課程

﹡六福（００５９０）第四季同店銷售跌６％，按季收窄

﹡周大福（０１９２９）第四財季港澳同店銷售升１％，中國內地升９％

﹡味千中國（００５３８）首季本港同店銷售按年下跌近兩成

﹡滬港聯合（０１００１）以１５００萬元出售鋼材回收公司股權



《國企紅籌》﹡中國鐵建（０１１８６）俄羅斯公司簽２８億元人民幣莫斯科地鐵建設合同

﹡平保（０２３１８）首３個月保費升８﹒４％至２７４３億人民幣

﹡深圳控股（００６０４）３月合同銷售額按年升３３％

﹡中廣核新能源（０１８１１）３月售電量升１４﹒３％

﹡四川成渝（００１０７）３月通行費收入升１０﹒５％



《神州民企》﹡李寧（０２３３１）首季同店銷售按年錄得一至兩成增長



《中國要聞》﹡３月城鎮調查失業率５﹒２％，比上月降０﹒１百分點

﹡中國首季ＧＤＰ增６﹒４％好於預期，持平去年第四季

﹡內地３月工業原煤、原油、天然氣和電力生產加快

﹡首季全國商品房銷售額增５﹒６％銷售面積降０﹒９％

﹡統計局表示首２月全國規模以上工業利潤降１４％；首季工業增加值增

６﹒５％，優預期；首季全國固定資產投資增６﹒３％符預期；首季房地產

投資增１１﹒８％，增速略加快；首季社會消費品零售總額增８﹒３％略低

預期；首季城鎮居民人均可支配收入增８﹒７％；房價總體平穩，呈現一定

分化；首季經濟開局平穩，積極因素逐漸增多；消費是經濟增長貢獻主力，

潛力仍沒完全釋放；統計局毛盛勇：汽車生產消費降幅有望收窄

﹡農業農村部表示豬價止跌轉漲，下半年豬價或漲超７０％

﹡銀保監表示組建打擊非法金融活動局，設重大風險處置局

﹡海關總署與上海市政府簽署新一輪署市合作備忘錄

﹡中消協表示汽車投訴量逐年升，比亞迪居投訴品牌之首

﹡發改委召開風電上網電價政策討論會，指導電價或下降

﹡中鐵、中鐵建、中國中冶認購北京副中心投資基金

﹡財政部延續鐵路債券利息收入所得稅政策

﹡聯通首批５Ｇ手機共１５款，品牌包括中興華為小米等

﹡人行２千億ＭＬＦ不及到期量，千六億逆回購利率持平

﹡中國通號科創板上市申請獲受理

﹡報道指港航董事會主席鬧「雙胞胎」

﹡劉強東涉強姦遭民事起訴，代表律師堅信劉無辜；劉強東醜聞新進展：涉案

女生提民事起訴索償５萬美元

﹡華為表示我們不造車，將聚焦ＩＣＴ技術幫助車企造好車；寧德時代與華為

簽署合作協議，助推汽車行業電動化

﹡美日貿談判未就個別議題達成共識，關注貿易逆差問題

﹡畢馬威表示數碼化技術將為內地汽車業帶來變革；首季內地汽車銷量下滑屬

正常調整，惟整體仍具市場潛力；畢馬威料無人駕駛商用化需五至十年時間

落地

﹡滬社科院建議自貿新片區探索全要素的自由流動

﹡長城影視表示科諾森擬對長城集團增資擴股不低於１５億



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒６％鴻海大漲，郭台銘稱媽祖托夢選總統

﹡郭台銘宣布參加國民黨初選，劍指２０２０年總統選戰



《其他消息》﹡李家超對會議仍未選主席感失望遺憾，指修例有急切性

﹡法律顧問表示負責主持會議的議員有權維持秩序

﹡法案委員會首開會，工聯會批涂謹申無權請郭偉強離場

﹡泛民斥修例「話去就去」，對建制派反批涂謹申感憤怒

﹡建制派譴責涂謹申主持法案委員會手法；涂謹申稱每逢任會議主席均按議事

規則合情理公正處事

﹡胡志偉及尹兆堅質疑修例無助彰顯台灣殺人案公義

﹡毛孟靜斥法案委員會開會日與工務小組會議重疊違議規

﹡區諾軒籲港府接納日落條款方案

﹡政府計劃引入六百架專營的士，譚文豪憂司機不足及專營期太短

﹡咪錶車位可用率常不達標；葵芳停車場封閉６年不理想

﹡立法會於修改議規後，首次因法定人數不足流會

﹡通訊局接受香港寬頻收購匯港電訊承諾，信納可釋除競爭疑慮

﹡首個校舍改建社會房屋項目「樂屋」下月接受申請，料提供５０伙

﹡香港連續第二年成亞洲公幹費最貴城市，每日使費約４０４３港元

﹡ＥＣＡ表示香港公幹費高或令企業縮短派員到香港出差時間

﹡團結基金料公私營房屋供應斷崖式下跌，提三建議解困；丁屋用地多不適用

於房屋發展

﹡深股通額度全日流走１４﹒２億元；滬股通額度全日用２４００萬元

﹡高力表示投資者重拾信心及工廈活化，料工業物業成交增

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