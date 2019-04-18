《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６４４９．５４ 跌 ３．１２點╱０．０１％
標普５００ ２９００．４５ 跌 ６．６１點╱０．２３％
納斯達克 ７９９６．０８ 跌 ４．１５點╱０．０５％
倫敦富時１００ ７４７１．３２ 升 １．４０點╱０．０２％
法蘭克福ＤＡＸ １２１５３．０７ 升 ５１．７５點╱０．４３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５６３．０９ 升 ３４．４２點╱０．６２％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１２．０７，歐元兌美元１．１２９８
18/04/2019 07:46
《日出而作》中美或五月簽貿協，大摩業績勝預期，布油創五個月高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６４４９．５４ 跌 ３．１２點╱０．０１％
標普５００ ２９００．４５ 跌 ６．６１點╱０．２３％
納斯達克 ７９９６．０８ 跌 ４．１５點╱０．０５％
倫敦富時１００ ７４７１．３２ 升 １．４０點╱０．０２％
法蘭克福ＤＡＸ １２１５３．０７ 升 ５１．７５點╱０．４３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５６３．０９ 升 ３４．４２點╱０．６２％
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