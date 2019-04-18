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即市新聞

18/04/2019 07:46

《日出而作》中美或五月簽貿協，大摩業績勝預期，布油創五個月高

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６４４９．５４　跌　　３．１２點╱０．０１％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９００．４５　跌　　６．６１點╱０．２３％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７９９６．０８　跌　　４．１５點╱０．０５％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７４７１．３２　升　　１．４０點╱０．０２％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２１５３．０７　升　５１．７５點╱０．４３％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５６３．０９　升　３４．４２點╱０．６２％　
　　
　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１２．０７，歐元兌美元１．１２９８

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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