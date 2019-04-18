《國金與投資－曾廣標》地緣三熱點牽動油價

《國金與投資》今年以來，環球股市在震盪中回升，收復了去年第四季的不少失地，近期則

見有較大波動，變得起跌無常；然而，相對於油價，則股市的變化只是小巫見大巫，以布蘭特標

準原油計算，油價去年平均價約為每桶７０美元，最高曾升上８０美元，但在第四季大幅回落至

５０美元；及至今年，由於石油輪出國組織（ＯＰＥＣ，簡稱油組）聯同俄羅斯勵行減產，加上

部分產油國處於地緣政治危機，令到油價恢復上升動力，近期已回升至每桶７０美元。



＊產油國減產能否持續？＊



對於下半年油市，各地專家甚至一國內部的專家們都有不同看法，油組和俄羅斯等年中將舉

行會議，決定是否維持減產。正路的看法是，現時的高油價有利於美國大量恢復生產頁岩氣，各

國繼續減產也將難令油價保持於高位，而得益者只會是美國油商。早前，這似是俄羅斯的主流看

法，專家們認為俄方不應再跟隨油組減產，然而，近日有俄羅斯官員表態謂，若油組及俄羅斯齊

齊取消減產，油價有可能跌至４０美元，到時便各方都受害，言下之意是就算產量回升，也要有

所節制。



＊美會否加強打壓伊朗出口？＊



若中美貿易戰獲得解決，環球經濟在下半年將恢復動力，到時對石油的需求亦會增加，就算

略為恢復增產也不會令油價暴跌，這是市場的良好期望。此外，在供應方面，由於油國地緣政治

危機帶來變數，個別油組成員國短期內根本上沒有增產的能力。



今年油價的回升，與美國恢復制裁伊朗很有關係，雖然特朗普不想油價因此升得太高，讓部

分國家和地區（包括中國）獲得豁免權可以繼續有限度進口伊朗石油，但伊朗的石油已不得不進

行較大幅的減產。有關的豁免在下月便到期，究竟特朗普是否願意延長，被視為是未來油價的關

鍵因素之一。



＊委內瑞拉成為更大假想敵＊



本來，既然美國產油量及出口量正在增加，應可以加強對伊朗施壓，而事實上，特朗普已把

伊朗的裝備先進的「革命衛隊」列入為恐怖組織，更有理由增加制裁壓力。然而，由於委內瑞拉

近期內亂，特朗普欲全力打壓委國產油，想逼使反美的馬杜羅總統認輸下台，因此，對伊朗的壓

力可能只置於較後的考慮。



特朗普曾虛張聲勢謂要聯同拉美鄰國對馬杜羅政權用兵，但由於普京亦派了少量俄軍進入委

國撐馬杜羅，使各方有所顧忌。因此，近期改用消耗戰，令委國缺電及進一步減少石油生產，欲

壓逼馬杜羅政權難以生存下去。然而，馬杜羅至今仍得到低下層民眾的支持，有可能變成持久戰

；因此，特朗普可能會選擇先集中壓抑委國的石油生產，間接暫時放伊朗一條生路。



＊利比亞內戰升級恐影響油產＊



美國亦要考慮到另一主要產油國利比亞近期內戰升級，東部軍閥哈夫塔爾領導的「國民軍」

進兵位於西部的首都的黎波里，使市場擔心利比亞的石油供應會受到影響。



在的黎波里的臨時政府得到聯合國的承認及西方的支持，但哈夫塔爾的部隊實際上已佔有利

比亞大部分土地，暗地裏得到俄羅斯及一些阿拉伯國家的支持。牌面上，哈夫塔爾及其背後的外

國支持者只是想以戰逼和，使聯合國要承認「國民軍」的地位及籌組聯合政府。然而，哈夫塔爾

的勢力主要是集中在西部城市班加西，南部的石油區實質上仍在不同部族的控制之下，若哈夫塔

爾入主西部，則南部的油田很可能會爆發新的爭奪戰，而這是市場對利比亞亂局最擔心之處。



＊特朗普馬克龍鬥志鬥力＊



對特朗普來說，當年奧巴馬和希拉莉在利比亞失利，他本人也不想直接玩這個火頭；因此，

美軍已率先從利比亞撤出，寧願把這個爛場讓給貌合神離的法國總統馬克龍。法國政府被視為利

比亞爭奪戰之中的「兩面派」，有野心成為這個油國的長期保護者，以鞏固法國在西北非洲一帶

的長期影響力。



對美國來說，利比亞的局勢是未知之數，一切要小心翼翼。因此，市場擔心的美伊對抗升級

可能是過慮，若三大油國衝突點受控，則油價可望維持在６０至７０美元之間，至麻煩的當然是

美國（及以色列）與伊朗爆發戰爭，則到時油價升至１００元也絕對不是奇事，但從現實利益來

看，出現這個可能性的機會較微。《資深評論員 曾廣標》

