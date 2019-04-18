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即市新聞

18/04/2019 09:07

《專家之言－黃德几》越秀房託資產佈局多元化，收入更趨穩定

　　《專家之言》越秀房產信託基金（００４０５）的物業組合佈局仍然集中在廣州，惟隨著去
年１２月底，出售廣州越秀新都會，並同時購入杭州維多利商務中心２幢及３１５個地下車位，
正式拓展杭州，令資產佈局更多元化。集團的整體物業組合區域中，廣州物業佔比由８０﹒２％
降至７８﹒１％，其餘分別位於上海、武漢和杭州。

＊受人民幣貶值影響，去年少賺近三成三＊
　
　　集團業務和派息穩定，去年度收入總額２０﹒３２億元（人民幣，下同），按年上升
９﹒６％，物業收入淨額升１１﹒８％至１４﹒６９億元。期內，除稅後溢利下跌３２﹒７％至
９﹒６７億元，主要由於受人民幣貶值影響，全年累計淨匯兌虧損５﹒０６億元，以及估值因素
影響，並無影響基金分派。２０１８年１２月底，集團的整體出租率為９０﹒８％。
　
＊現價息率超過６厘，派息具一定吸引力＊

　　在物業組合中，廣州國際金融中心的所佔面積最大及估值最高，去年度分部經營收入
１１﹒１２億元，按年增加３﹒６％，佔比為５４﹒８％；２０１８年１２月底，國金中心的寫
字樓和零售商場的出租率，分別為９６％和９７﹒８％，而平均租金為每平方米２３２﹒５元╱
月和１４８﹒３元╱月。去年度集團分派總額８﹒５億元，按年升２﹒８％。每基金單位末期分
派０﹒１３７１元，連同中期派息，全年股息為０﹒２７６５元，折合為０﹒３２０３港元；現
價計息率近６﹒１厘，具有一定吸引力。
　
＊候至５﹒２元吸納，中線上望５﹒７元＊

　　另外，越秀地產（００１２３）早前發行本金總額１１億元的可換股債券，將交換越秀地產
手持的越秀房託合共１﹒９２億個基金單位，換股價是５﹒７２元（港元，下同），較現價
５﹒２９元溢價８﹒１％。走勢上，近日失守１０天、２０天和５０天線，ＳＴＣ％Ｋ線續走低
於％Ｄ線，ＭＡＣＤ維持熊差距，可考慮５﹒２元以下吸納，中線上望５﹒７元，不跌穿
５﹒０６元續持有。《金利豐證券研究部執行董事黃德几》（筆者為證監會持牌人士，本人並無
持有上述股份）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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