【企業盈警】駿傑集團（０８１８８）料首季盈轉虧，收益減少一半

《經濟通通訊社１８日專訊》駿傑集團（０８１８８）預期，截至今年３月３１日止三個月

較去年同期的溢利淨額將錄得大幅下跌，並預計會錄得虧損淨額，由盈轉虧。

該公司認為虧損主要由於去年年底有大量大型基建項目完成，而報告期間新取得的公營隧道

建造項目於今年３月方開始動工，令報告期間的收益大幅減少約５０％；由於報告期間所進行的

非隧道建造項目的毛利率普遍低於上年同期所進行的隧道建造項目，令毛利率大幅下降；及建造

市場競爭越趨激烈，令今年項目的利潤下降。

該公司將於五月初公布第一季度業績。（ｊｔ）

