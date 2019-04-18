《盤後部署》港股市底仍強，２０天線料有支持

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股全線向下，但跌幅輕微。港股方面，雖然今早開市前

已傳出，中美貿易談判最快在５月落實簽署達成協議，但市場對此消息反應不大。長假期在即，

恆指低開３６點報３００８８點，其後反覆向下，受內銀、吉利（００１７５）及騰訊

（００７００）回吐拖累，一度低見２９８９６點跌２２７點，最終收報２９９６３點，跌

１６１點或０﹒５４％，收穿三萬大關之外，十天線（約３０００７點）亦告失守，全日主板成

交只有９１２﹒３７億元減少１２﹒５％。

國企指數收１１７６８，跌８０點或０﹒６８％。上證指數報３２５０，跌１２點或跌

０﹒４％，成交３２３５﹒０８億元人幣。深成指數報１０２８７點，跌５６點或跌

０﹒５５％，成交４２９９﹒１４億元人幣。



＊黃金價格續跌避險情緒減緩，觀望美國經濟數據＊



黃金價格近日持續下跌，最新跌至自去年十二月底的新低，低見每盎司約１２７１美元水平

，反映市場暫時紓緩對經濟前景的憂慮，資金避險需求下跌。美股三大指數近期逼近去年高位，

美國最新公布的地區經濟報告顯示，整體經濟以輕微至溫和步代增長，部分地區增長會更快。美

國今日將公布首次申領失業金人數、零售銷售數據，以至製造業及服務業ＰＭＩ數據，若反映經

濟持續擴張，加上預期中美貿易協議實質內容出台，將有利美股長假期後維持升勢。

中國經濟方面，發改委最新公布，中央今年預算投資５７７６億元人民幣，按年增加４００

億元人民幣，並於首季度下達超過八成投資計劃；未來將加快投資下達進度，加大力度督促地區

加快執行投資計劃。近日亦有傳中國加強推動電子產品及家電的消費，將有助塑造靠內需推動的

經濟增長。下一季度的經濟增長有望維持，甚至勝於首季度的表現，內需、消費品及汽車股等將

有支持。



＊復活節後緊接五一黃金周，零售濠賭板塊料落獲＊



港股近日繼續３００００點關口高位整固，今日亦再次失守１０天線，相信是受長假期前氣

氛所影響。從技術分析的角度來看，ＲＳＩ近期雖回落至６０的水平，但從今年一月起，每當

ＲＳＩ回落至相近水平，後市即見反彈，顯示市底仍然強勁；加上恆指目前處於上升通道，料短

期仍可企穩２０天線（約２９５５４點）。不過，恆指於５天線與１０天線比較接近，技術走勢

仍有變，投資者要留訛。復活節長假後即緊接五一黃金周，預料相關零售、濠賭板塊再落獲炒起

。（ｙｋ）

