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即市新聞

18/04/2019 16:57

《盤後部署》港股市底仍強，２０天線料有支持

　　《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股全線向下，但跌幅輕微。港股方面，雖然今早開市前
已傳出，中美貿易談判最快在５月落實簽署達成協議，但市場對此消息反應不大。長假期在即，
恆指低開３６點報３００８８點，其後反覆向下，受內銀、吉利（００１７５）及騰訊
（００７００）回吐拖累，一度低見２９８９６點跌２２７點，最終收報２９９６３點，跌
１６１點或０﹒５４％，收穿三萬大關之外，十天線（約３０００７點）亦告失守，全日主板成
交只有９１２﹒３７億元減少１２﹒５％。
　　國企指數收１１７６８，跌８０點或０﹒６８％。上證指數報３２５０，跌１２點或跌
０﹒４％，成交３２３５﹒０８億元人幣。深成指數報１０２８７點，跌５６點或跌
０﹒５５％，成交４２９９﹒１４億元人幣。

＊黃金價格續跌避險情緒減緩，觀望美國經濟數據＊
　
　　黃金價格近日持續下跌，最新跌至自去年十二月底的新低，低見每盎司約１２７１美元水平
，反映市場暫時紓緩對經濟前景的憂慮，資金避險需求下跌。美股三大指數近期逼近去年高位，
美國最新公布的地區經濟報告顯示，整體經濟以輕微至溫和步代增長，部分地區增長會更快。美
國今日將公布首次申領失業金人數、零售銷售數據，以至製造業及服務業ＰＭＩ數據，若反映經
濟持續擴張，加上預期中美貿易協議實質內容出台，將有利美股長假期後維持升勢。
　　中國經濟方面，發改委最新公布，中央今年預算投資５７７６億元人民幣，按年增加４００
億元人民幣，並於首季度下達超過八成投資計劃；未來將加快投資下達進度，加大力度督促地區
加快執行投資計劃。近日亦有傳中國加強推動電子產品及家電的消費，將有助塑造靠內需推動的
經濟增長。下一季度的經濟增長有望維持，甚至勝於首季度的表現，內需、消費品及汽車股等將
有支持。
　
＊復活節後緊接五一黃金周，零售濠賭板塊料落獲＊

　　港股近日繼續３００００點關口高位整固，今日亦再次失守１０天線，相信是受長假期前氣
氛所影響。從技術分析的角度來看，ＲＳＩ近期雖回落至６０的水平，但從今年一月起，每當
ＲＳＩ回落至相近水平，後市即見反彈，顯示市底仍然強勁；加上恆指目前處於上升通道，料短
期仍可企穩２０天線（約２９５５４點）。不過，恆指於５天線與１０天線比較接近，技術走勢
仍有變，投資者要留訛。復活節長假後即緊接五一黃金周，預料相關零售、濠賭板塊再落獲炒起
。（ｙｋ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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