【貿易開戰】特朗普稱中美談判感覺會成功，傳最快５月底簽署協議

《經濟通通訊社１８日專訊》美國總統特朗普表示，與中國的貿易協議談判進展頗為良好，

感覺談判會取得成功。

據外電報道，中美為下一輪貿易談判暫定時間表，美國貿易代表萊特希澤暫定將於４月２９

日當周訪問北京，談判代表計劃在５月底或６月初舉行簽署儀式。（ｍｎ）

