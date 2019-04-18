《外地經濟》聯儲局褐皮書：經濟繼續以溫和至適度步伐增長

《經濟通通訊社１８日專訊》美國聯儲局褐皮書稱，３月及４月初美國經濟活動溫和至適度

增長，部分聯儲地區報告經濟增長有所增強。整體就業市場依然強勁，企業難以找到熟練工人，

兼且薪酬溫和增長。

聯儲局表示，自上一份褐皮書以來通脹溫和上漲，主要因關稅、貨運成本及薪酬上漲。不過

消費者開支悲喜參半，受累於普通零售商及汽車經銷商銷售不振。另外，有不少地區的受訪企業

報告，貿易相關的不確定性正對企業活動構成壓力。（ｍｎ）

