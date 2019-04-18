《經濟通通訊社１８日專訊》美國聯儲局褐皮書稱，３月及４月初美國經濟活動溫和至適度
增長，部分聯儲地區報告經濟增長有所增強。整體就業市場依然強勁，企業難以找到熟練工人，
兼且薪酬溫和增長。
聯儲局表示，自上一份褐皮書以來通脹溫和上漲，主要因關稅、貨運成本及薪酬上漲。不過
消費者開支悲喜參半，受累於普通零售商及汽車經銷商銷售不振。另外，有不少地區的受訪企業
報告，貿易相關的不確定性正對企業活動構成壓力。（ｍｎ）
18/04/2019 08:27
《外地經濟》聯儲局褐皮書：經濟繼續以溫和至適度步伐增長
《經濟通通訊社１８日專訊》美國聯儲局褐皮書稱，３月及４月初美國經濟活動溫和至適度
增長，部分聯儲地區報告經濟增長有所增強。整體就業市場依然強勁，企業難以找到熟練工人，
兼且薪酬溫和增長。
聯儲局表示，自上一份褐皮書以來通脹溫和上漲，主要因關稅、貨運成本及薪酬上漲。不過
消費者開支悲喜參半，受累於普通零售商及汽車經銷商銷售不振。另外，有不少地區的受訪企業
報告，貿易相關的不確定性正對企業活動構成壓力。（ｍｎ）
|生財有道18/04/2019
自願醫保出台 整合保單懶人手冊
|國際動態18/04/2019
聖母院重建 馬克龍冀5年完成
|中國故事17/04/2019
【台灣選戰】郭台銘宣布參加國民黨初選 劍指2020年總統選戰
|生財有道17/04/2019
預告盈利再有驚喜 中聯重科繼續起動
|生財有道17/04/2019
背靠海底撈 頤海火候十足
|剖析天下17/04/2019
掃除評級及違約障礙 中國債市吸金長路漫漫
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰