《經濟通通訊社１８日專訊》據外電報道，華為向德國提出簽署一份無間諜協議，以解決外
界對華為參與建設德國５Ｇ網絡基礎設施的安全擔憂。
外電引述華為行政總裁任正非報道，華為上月與德國內政部進行磋商，準備與德國政府簽署
一份無間諜協議，承諾華為不會在網絡基礎設施中安裝任何後門。任正非又呼籲中國政府簽署一
份類似的無間諜協議及遵守歐盟的數據保護法。（ｍｎ）
18/04/2019 08:34
【華為風波】據報華為任正非向德國提出簽署無間諜協議
《經濟通通訊社１８日專訊》據外電報道，華為向德國提出簽署一份無間諜協議，以解決外
界對華為參與建設德國５Ｇ網絡基礎設施的安全擔憂。
外電引述華為行政總裁任正非報道，華為上月與德國內政部進行磋商，準備與德國政府簽署
一份無間諜協議，承諾華為不會在網絡基礎設施中安裝任何後門。任正非又呼籲中國政府簽署一
份類似的無間諜協議及遵守歐盟的數據保護法。（ｍｎ）
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