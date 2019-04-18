【華為風波】據報華為任正非向德國提出簽署無間諜協議

《經濟通通訊社１８日專訊》據外電報道，華為向德國提出簽署一份無間諜協議，以解決外

界對華為參與建設德國５Ｇ網絡基礎設施的安全擔憂。

外電引述華為行政總裁任正非報道，華為上月與德國內政部進行磋商，準備與德國政府簽署

一份無間諜協議，承諾華為不會在網絡基礎設施中安裝任何後門。任正非又呼籲中國政府簽署一

份類似的無間諜協議及遵守歐盟的數據保護法。（ｍｎ）

