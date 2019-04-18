《經濟通通訊社１８日專訊》北韓官媒朝中社報道，北韓領導人金正恩昨日監督並指導一項
新型戰略性武器的試射活動，這是第二次特金會失敗以來，北韓首次公開測試武器。
朝中社的報道沒有提到測試是彈道導彈抑或核武，但稱武器的飛行能力及彈頭負載都得到完
美驗證。（ｍｎ）
18/04/2019 09:12
【朝鮮局勢】朝中社：金正恩視察新型戰略性武器測試
《經濟通通訊社１８日專訊》北韓官媒朝中社報道，北韓領導人金正恩昨日監督並指導一項
新型戰略性武器的試射活動，這是第二次特金會失敗以來，北韓首次公開測試武器。
朝中社的報道沒有提到測試是彈道導彈抑或核武，但稱武器的飛行能力及彈頭負載都得到完
美驗證。（ｍｎ）
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