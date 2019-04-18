《經濟通通訊社１８日專訊》亞馬遜已通知商戶，從７月１８日起將不再營運中國電商業務
，並停止在亞馬遜中國網址向商戶提供服務。
亞馬遜發言人表示，正與商戶密切配合，確保順利過渡，並盡力提供最好的顧客體驗，而有
意繼續在中國以外的亞馬遜平台銷售產品的商戶，可以通過亞馬遜全球開店（Ａｍａｚｏｎ Ｇ
ｌｏｂａｌ Ｓｅｌｌｉｎｇ）進行。（ｍｎ）
18/04/2019 13:11
《外企動向》亞馬遜７月１８日起將停止經營中國電商業務
《經濟通通訊社１８日專訊》亞馬遜已通知商戶，從７月１８日起將不再營運中國電商業務
，並停止在亞馬遜中國網址向商戶提供服務。
亞馬遜發言人表示，正與商戶密切配合，確保順利過渡，並盡力提供最好的顧客體驗，而有
意繼續在中國以外的亞馬遜平台銷售產品的商戶，可以通過亞馬遜全球開店（Ａｍａｚｏｎ Ｇ
ｌｏｂａｌ Ｓｅｌｌｉｎｇ）進行。（ｍｎ）
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