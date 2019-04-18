《經濟通通訊社１８日專訊》北韓官媒朝中社報道，北韓不希望再讓美國國務卿蓬佩奧參與
無核化談判，要求美國改派一個在溝通方面更審慎成熟的代表。
朝中社引述北韓外務省高官權正根表示，如果美國不消除逼使北韓進行核計劃的根本原因，
沒人能預測朝鮮半島局勢會如何發展。（ｍｎ）
18/04/2019 16:48
【朝鮮局勢】北韓拒絕讓美國國務卿蓬佩奧再參與無核化談判
《經濟通通訊社１８日專訊》北韓官媒朝中社報道，北韓不希望再讓美國國務卿蓬佩奧參與
無核化談判，要求美國改派一個在溝通方面更審慎成熟的代表。
朝中社引述北韓外務省高官權正根表示，如果美國不消除逼使北韓進行核計劃的根本原因，
沒人能預測朝鮮半島局勢會如何發展。（ｍｎ）
|生財有道18/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：未持比亞迪不宜「跟車」
|生財有道18/04/2019
自願醫保出台 整合保單懶人手冊
|國際動態18/04/2019
聖母院重建 馬克龍冀5年完成
|中國故事17/04/2019
【台灣選戰】郭台銘宣布參加國民黨初選 劍指2020年總統選戰
|生財有道17/04/2019
預告盈利再有驚喜 中聯重科繼續起動
|生財有道17/04/2019
背靠海底撈 頤海火候十足
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰