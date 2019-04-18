【朝鮮局勢】北韓拒絕讓美國國務卿蓬佩奧再參與無核化談判

《經濟通通訊社１８日專訊》北韓官媒朝中社報道，北韓不希望再讓美國國務卿蓬佩奧參與

無核化談判，要求美國改派一個在溝通方面更審慎成熟的代表。

朝中社引述北韓外務省高官權正根表示，如果美國不消除逼使北韓進行核計劃的根本原因，

沒人能預測朝鮮半島局勢會如何發展。（ｍｎ）

