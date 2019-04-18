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即市新聞

18/04/2019 18:23

《台股攻略－馮偉明》台股今日跌３５點，萬一點得而復失

　　《台股攻略》台股今日（１８日）跌３５﹒２４點，收１０９６２﹒０２點，成交值為新台
幣１６９３﹒０７億元。
　　市場今日仍聚焦在鴻海郭董宣布參選２０２０年總統以及台積電收盤後即將舉行的法說會。
今日大市以電子股為主軸，大立光震盪走弱，台積電在今日盤後召開法說，今日股價續強，逼近
歷史最高價新台幣２６８元。友達震盪於平盤附近，群創則開小高後走低，盤中翻黑。聯發科今
日股價回溫，一度升約１％。郭台銘宣布參加國民黨總統初選，外資法人力挺，表示短線對企業
營運影響有限，鴻海股價一度達新台幣９７﹒２元，創波段新高，旗下的亞太電亦走高。此外，
鴻準、廣宇、建漢等也小漲。金融股方面，只有玉山金及新光金小漲。
　　目前台股站穩所有均線之上，外資偏多操作，有利多頭格局不變。近期台灣政府基金出現減
碼，法人逐漸由正向轉向中性，預期台股短期仍偏多，投資者須注意逢高風險逐漸增加。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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