《談國論企－黎偉成》經濟首季增長處目標上游啟示佳

《談國論企》中國的國內生產總值ＧＤＰ於２０１９年一季度的同比增長６﹒４％，乃總理

李克強於《政府工作報告》所設定的６％至６﹒５％目標增幅的上遊的同時，更重要的是相對於

２０１８年同期的升幅少增０﹒２個百分點，乃特朗普於２０１８年７月份居然單邊地對華輸美

商品加徵關稅凡三個季度的表現，充分顯示中國政府應變能力強而有力，使整體經濟保持了總體

平穩、穩中有進的發展的良佳態勢。我建議中國對美經貿磋商續堅持平等、互利共贏原則，千萬

不要讓特廝得寸進尺，禍延千秋。



＊高技術製造及服務工業生產固投皆改善＊



來自中國國家統計局所發表的最新數據，中國的國內生產總值於２０１９年一季度達

２１﹒３４３３萬億元，同比增長即使持平於上一個季度２０１８年四季度的６﹒４％，而低於

２０１８年一季度的６﹒６％，實屬難得的發展和表現，因：現季度已為美國對華掀起的貿易戰

凡９個月，上年卻是正常之態，可見政府以供給側改革為主的積極挺內需，和對美方的反制、貿

談的政策、策略取得較預期為佳的效益。

最是重要之處，為（一）全國規模以上工業增加值的最新新發展，於２０１９年一季度的同

比增長６﹒５％，按以增速較１－２月份之數加快１﹒２個百分點伸算，即３月份的升幅高達

８﹒５％之普，主要受惠於製造業於是季度的同比增長７﹒２％，與製造業採購經理指數ＰＭＩ

的生產分類指數於３月份明顯回升相呼應，不僅因企業於春節過後集中加快生產所致，反映出節

前回落是屬於季節性的因素使然，而新訂單分類指數所達５１﹒６環比大幅回升整整１個百分點

，特別是出口新訂單分類指數４７﹒１仍低於５０，但此數比對上一個月高１﹒９個百分點。

製造業加快生產增長速度，又以（１）工業高技術產業增加值同比增於７﹒８％，高於規模

以上工業增加值１﹒３個百分點，和比上年同期提高０﹒８個百分點，和（２）工業戰略性新興

產業增加值同比增長６﹒７％，比規模以上工業增幅高０﹒２個百？點。（３）新產品快速增長

，如移動通信站設備飆升１﹒５３倍、城市軌道車輛增５４﹒１％、新能源汽車升４８﹒２％、

太陽能電池亦升１８﹒２％，乃經濟穩中有進的十分重要支持力量。

正正因為生產改善，使（二）全國固定資產投資（不含農戶）於２０１９年一季季

１０﹒１８７萬億元同比增長６﹒３％，增速比１－２月份高０﹒２個百分點，此因（ｉ）高技

術製造業的投資同比增長１１﹒４％，較均數高５﹒１個百分點，而（ｉｉ）高技術服務業投資

更增１９﹒３％，高１３個百分點，可見挺內需政策衍生的良性效益不少。

在固投中的另一重點，肯定是（三）全國房地產開發投資，於２０１９年一季度達

２﹒３８０３萬億元的同比增長１１﹒８％，比１－２月份的升幅多增０﹒２個百分點，更較

２０１８年１－３月份之數高１﹒４個百分點之普。由是印證我較早前論及內地的房地產市場所

指的回穩和溫和上行之說不虛也。



＊失業下降收入增加可強化消費品零售＊



另一個惹人注目的項目，為（四）社會消費品總額於２０１９年一季度累計９﹒７７９萬億

元，同比增長８﹒３％，較１－２年高０﹒１個百分點，其中限額以上單位化妝品、通訊器材類

商品更分別增長１０﹒９％與１０％，再納雙位數；而全國網上零售額２﹒２３萬億元同比更增

長１５﹒３％，比１－２月份的升幅高１﹒７個百分點，乃受到實物商品網上零售１﹒７７７萬

億元仍大增２１％的支持，且佔社會消費品零售總額比重高達１８﹒２％，較１－２月份高

１﹒７個百分點，反映出居民的消費購物模式有重大的轉型和提升。

還有（五）中國對外的全面進出口貿易，仍保持相對穩定的發展：於２０１９年３月份達

２﹒４６萬億元同比增長９﹒６％，而２月份受季節性因素影響使進出口１﹒８１萬億元同比減

少９﹒４％，惟１月份２﹒７３萬億元則增８﹒７％，故１－３月份累計７﹒０１萬億元仍增

３﹒７％；其中對（１）歐盟進出口於一季度累計１﹒１１萬億元同比增１１﹒５％，（２）對

東盟進出口９３４５﹒５億元增８﹒１％，和（３）對日本進出口５０５５﹒３億元亦增長

３﹒２％，可抵銷（４）對美國進出口８１５８﹒６億元跌１１％的一定程度衝擊。

我對中國經濟的發展前景，保持審慎樂觀之見，理由為全國城鎮失業率有所下降，和居民收

入穩定增長，有利於在供給側改革政策底下的挺內需，而以商業銀行為主的金融機構的人民幣貸

款，於２０１９年３月份同比增長逾五成，環比更飆升逾九成，使一季度累計升幅提高至近兩成

，特別是對非金融企業及機關企團的貸款穩快增長，和住戶貸款亦穩，有利實體經濟穩中有進的

發展。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

