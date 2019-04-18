《中資異動》發改委促買家電，家電股漲，海信家電升逾半成

《經濟通通訊社１８日專訊》國家發改委促消費，買環保智能家電，消息帶動家電股全漲，

其中海信家電（００９２１）報１１﹒７４元，升５﹒３９％，盤中高見１１﹒８８元，重上廿

天（約１１﹒４８元）及十天線（約１１﹒６２元），暫成交達３５萬股，涉資４１３萬元。

Ａ股（深：０００９２１）現價１５﹒０７元人民幣，升６﹒２８％。現價Ａ股對Ｈ股呈溢

價５０﹒０６％。

發改委一份名為《推動汽車、家電、消費電子產品更新消費促進循環經濟發展實施方案

（２０１９－２０２０年）（徵求意見稿）》的文件在市場流傳，文件擬推出一系列刺激消費措

施，促消費內容主要是汽車領域，以至於家電及手機領域，具體措施包括：對購買新型綠色、智

能化家電產品給予不高於價格１３％的補貼，單台上限８００元人民幣，鼓勵有條件的地方對消

費者交售舊手機併購買新手機給予補貼等等。

現時，恆生指數報３００４４，跌８０點或跌０﹒２７％，主板成交５３﹒６５億元。國企

指數報１１８０１，跌０﹒４０％，或跌４７點。

上證綜合指數報３２５５，跌７點或跌０﹒２３％，成交１３６﹒１４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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國美零售 （００４９３） ０﹒８６元 升１﹒１８％

創維數碼 （００７５１） ２﹒７８元 升４﹒１２％

ＴＣＬ電子（０１０７０） ４﹒５４元 升４﹒６１％

海爾電器 （０１１６９） ２３﹒５０元 升２﹒６２％

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（ｓｃ）

