《中資異動》鐵塔（７８８）績後反彈近４％，首季多賺超過兩倍

《經濟通通訊社１８日專訊》鐵塔（００７８８）績後獲中金調升目標兩成五，由２元至２

﹒５元，評級續予買入，該股上日走低１﹒４１％後，現反彈３﹒８１％，報２﹒１８元；成交

約５１７８萬股，涉資１﹒１２億元。

鐵塔公布今年首季度運營數據，純利１２﹒８４億元人民幣，按年升２３７﹒９％。期內，

營業額為１８８﹒９７億元人民幣，按年升９﹒６％，其中塔類業務收入為１７８﹒５７億元人

民幣，按年增長６﹒８％；室分業務收入為５﹒８９億元人民幣，按年增長５０﹒６％；跨行業

業務收入為４﹒２１億元人民幣，按年增長２７２﹒６％。非塔類業務收入佔營業收入比重由去

年同期３％提升到５﹒５％。

現時，恆生指數報３００４６，跌７７點或跌０﹒２６％，主板成交５０﹒０９億元。上證

綜合指數報３２５４，跌８點或跌０﹒２５％，成交１１５﹒３９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國鐵塔（００７８８） ２﹒１８０元 升３﹒８１％

熊貓電子（００５５３） ３﹒８００元 跌０﹒７８％

中興通訊（００７６３） ２６﹒０５０元 跌０﹒５７％

昂納科技（００８７７） ４﹒３５０元 無升跌

摩比發展（００９４７） １﹒２７０元 升０﹒７９％



聯想集團（００９９２） ７﹒１１０元 跌０﹒２８％

協同通信（０１６１３） ０﹒０８７元 無升跌

南方通信（０１６１７） ４﹒７２０元 升０﹒２１％

普天通信（０１７２０） ２﹒４６０元 無升跌

晨訊科技（０２０００） ０﹒３０５元 升１﹒６７％



京信通信（０２３４２） ２﹒１１０元 升０﹒４８％

酷派集團（０２３６９） ０﹒７２０元 停牌中

維太移動（０６１３３） ０﹒６５０元 無升跌

中國優通（０６１６８） ０﹒７２０元 無升跌

長飛光纖（０６８６９） ２１﹒５５０元 升０﹒２３％

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（ｍｗ）

