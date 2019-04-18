《異動股》富智康（２０３８）五連揚累升五成八後，現續漲一成二

《經濟通通訊社１８日專訊》富智康（０２０３８）連升五日累漲５８﹒４３％，現價續升

１２﹒０６％，報１﹒５８元；成交約３３６６萬股，涉資５０７４萬元。以現價計，該股暫連

升六日，累計升幅高達７７﹒５３％。

富智康控股股東鴻海集團董事長、富士康科技集團總裁郭台銘今日下午前往國民黨中央，在

國民黨主席吳敦義手中領取代表５０年黨齡的榮譽狀，並正式宣布將投入國民黨黨內初選角逐

２０２０總統大選。外界解讀他正面回應參選總統的消息，觸發兩岸三地的郭台銘概念股急升。

Ａ場鴻海概念繼續受捧，工業富聯（滬：６０１１３８）升１﹒１２％，報１８﹒１１元人

民幣。新亞製程（深：００２３８８）漲６﹒４４％，報７﹒２７元人民幣。安彩高科

（滬：６００２０７）急升１０﹒０３％漲停板，報６﹒８元人民幣。

現時，恆生指數報３００６３，下跌６０點或下跌０﹒２０％，主板成交６０﹒７６億元。

國企指數報１１８１２，下跌３６點或下跌０﹒３０％。

上證綜指報３２５８，下跌５點或下跌０﹒１５％，成交１８０﹒４４億元人民幣。

深成指報１０３４１，下跌２點或下跌０﹒０３％，成交１９４﹒７８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

鴻海系：

雲智匯科技（０１０３７） １﹒０６元 上升１２﹒７７％

富智康 （０２０３８） １﹒５９元 上升１２﹒７７％

鴻騰精密 （０６０８８） ４﹒７０元 上升 ６﹒３３％

訊智海 （０８０５１） ９﹒２４元 上升１１﹒３３％



手機設備股：

比亞迪電子（００２８５） １３﹒７０元 上升 ５﹒２２％

華顯光電 （００３３４） ０﹒９６元 無升跌

通達集團 （００６９８） ０﹒９２元 下跌 １﹒０８％

信利國際 （００７３２） １﹒３３元 下跌 ０﹒７５％

高偉電子 （０１４１５） １﹒７９元 無升跌

丘鈦科技 （０１４７８） ８﹒６４元 下跌 ０﹒３５％

瑞聲科技 （０２０１８） ５４﹒６０元 上升 ０﹒３７％

舜宇光學 （０２３８２） ９８﹒４５元 上升 ０﹒１５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｔｔ）

