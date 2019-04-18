《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局公布，根據有關基礎資料和國
民經濟覈算方法，２０１９年一季度國內生產總值初步覈算主要結果如下：其中，信息傳輸
、軟件和信息技術服務業ＧＤＰ增２１﹒２％；房地產、金融業ＧＤＰ同比分別增長２﹒５％、
７％；租賃和商務服務業增８﹒３％；交通運輸倉儲和郵政業增７﹒３％。
18/04/2019 14:45
【駐京專電】統計局：信息傳輸、軟件和技術服務業ＧＤＰ增２１％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局公布，根據有關基礎資料和國
民經濟覈算方法，２０１９年一季度國內生產總值初步覈算主要結果如下：其中，信息傳輸
、軟件和信息技術服務業ＧＤＰ增２１﹒２％；房地產、金融業ＧＤＰ同比分別增長２﹒５％、
７％；租賃和商務服務業增８﹒３％；交通運輸倉儲和郵政業增７﹒３％。
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