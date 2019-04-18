《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國商務部公布，３月當月實際使用外資
（ＦＤＩ）９５１﹒７億元人民幣，同比增８％（折１４１﹒１億美元，同比增長４﹒９％）。
一季度全國新設立外商投資企業９６１６家；實際使用外資２４２﹒８億元人民幣，同比增
長６﹒５％（折３５８億美元，同比增長３﹒７％）。
18/04/2019 15:08
【聚焦數據】商務部：３月ＦＤＩ為１４１﹒１億美元，增４﹒９％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國商務部公布，３月當月實際使用外資
（ＦＤＩ）９５１﹒７億元人民幣，同比增８％（折１４１﹒１億美元，同比增長４﹒９％）。
一季度全國新設立外商投資企業９６１６家；實際使用外資２４２﹒８億元人民幣，同比增
長６﹒５％（折３５８億美元，同比增長３﹒７％）。
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