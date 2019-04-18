《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國商務部公布，一季度，主要投資來源
地投資保持較高增速。主要投資來源地中，美國對華投資增長７１﹒３％。韓國、日本、德國、
英國、荷蘭對華投資分別增７９﹒６％、６﹒４％、、８６﹒１％、１２﹒４％和７４﹒２％，
歐盟實際投入外資金額同比增長３４﹒６％。
商務部又指，中部地區、自貿試驗區吸收外資保持增長。中部地區實際使用外資１７９﹒３
億元人民幣，同比增長５％。自貿試驗區實際使用外資同比增長１０﹒５％，佔比１０﹒３％。
18/04/2019 15:12
【貿易開戰】商務部：首季美國對華投資增７１﹒３％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國商務部公布，一季度，主要投資來源
地投資保持較高增速。主要投資來源地中，美國對華投資增長７１﹒３％。韓國、日本、德國、
英國、荷蘭對華投資分別增７９﹒６％、６﹒４％、、８６﹒１％、１２﹒４％和７４﹒２％，
歐盟實際投入外資金額同比增長３４﹒６％。
商務部又指，中部地區、自貿試驗區吸收外資保持增長。中部地區實際使用外資１７９﹒３
億元人民幣，同比增長５％。自貿試驗區實際使用外資同比增長１０﹒５％，佔比１０﹒３％。
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