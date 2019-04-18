《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》針對美國財長提及的中美磋商接近最後一
輪尾聲，雙方同意設立協議執行辦公室，中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會回應指，最近
以來，中美經貿協議文本磋商不斷取得進展，但仍有很多問題需要落實，需要加強磋商。
他指，目前雙方團隊就實施機制正在認真談判，沒有更多細節可披露。
18/04/2019 15:47
【貿易開戰】商務部：中美經貿協議文本磋商不斷取得進展
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》針對美國財長提及的中美磋商接近最後一
輪尾聲，雙方同意設立協議執行辦公室，中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會回應指，最近
以來，中美經貿協議文本磋商不斷取得進展，但仍有很多問題需要落實，需要加強磋商。
他指，目前雙方團隊就實施機制正在認真談判，沒有更多細節可披露。
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