【貿易開戰】商務部：中美經貿協議文本磋商不斷取得進展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》針對美國財長提及的中美磋商接近最後一

輪尾聲，雙方同意設立協議執行辦公室，中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會回應指，最近

以來，中美經貿協議文本磋商不斷取得進展，但仍有很多問題需要落實，需要加強磋商。

他指，目前雙方團隊就實施機制正在認真談判，沒有更多細節可披露。

