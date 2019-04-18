《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會
表示，海南自貿區的各個建設項目已經實施了６０％，取得良好進展。
目前海南自貿試驗區建設成效逐步顯現，一是市場主體加速集聚，二是國際開放度明顯提高
。下一步，商務部會同海南省有關部門扎實推進建設工作。
18/04/2019 16:23
【駐京專電】商務部：海南自貿區建設項目已經實施６０％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會
表示，海南自貿區的各個建設項目已經實施了６０％，取得良好進展。
目前海南自貿試驗區建設成效逐步顯現，一是市場主體加速集聚，二是國際開放度明顯提高
。下一步，商務部會同海南省有關部門扎實推進建設工作。
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