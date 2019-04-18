【駐京專電】商務部：澳洲等國家不應阻礙５Ｇ技術應用

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會

表示，包括澳洲在內的國家不應該對５Ｇ技術的應用造成阻礙。

另外，他表示，希望中國美國商會更全面、公正、客觀評價中國商業環境。

