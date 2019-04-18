《午市前瞻》利好消息已漸被消化，港股料在三萬間窄幅上落

《經濟通通訊社１８日專訊》美股隔晚（１７日）偏軟，港股於復活節長假期前亦繼續牛皮

，低開３６點。資金繼續炒股不炒市，手機設備股明顯有資金流入，但重磅股及內銀股則捱沽，

騰訊（００７００）亦受壓，港股最多挫１９６點兼失守三萬關，低見２９９２７點，最終半日

收跌１８１點或０﹒６０％，報２９９４２點。半日主板成交５０４﹒７３億元。

國指跌９５點或０﹒８１％，報１１７５３點。

上證綜指半日收報３２５５，下跌７點或下跌０﹒２３％。深成指報１０３０９，下跌

３５點或下跌０﹒３４％。兩市成交４６２３﹒５５億元人民幣。

重磅股普遍向下，匯控（００００５）軟０﹒３７％，報６７﹒６元；港交所

（００３８８）跌０﹒２２％，報２７７﹒４元；騰訊（００７００）走低１﹒１６％報３９１

元；中移動（００９４１）跟跌０﹒８６％，報７５﹒４元；友邦（０１２９９）無升跌，報

７９﹒９元。



＊鐵塔首季多賺逾兩倍，半日走高約半成＊



手機相關股普漲，舜宇光學（０２３８２）走高３﹒０５％，報１０１﹒３元，為半日表現

最佳藍籌；瑞聲（０２０１８）升２﹒０２％，報５５﹒５元；比亞迪電子（００２８５）揚５

﹒２２％，報１３﹒７元；高偉電子（０１４１５）跟升４﹒４７％，報１﹒８７元；鐵塔（０

０７８８）公布首季純利１２﹒８４億元人民幣按年升２３７﹒９％後，獲中金調升目標兩成五

，由２元至２﹒５元，評級續予買入，該股半日揚５﹒２４％，報２﹒２１元。

鴻海集團董事長、富士康科技集團總裁郭台銘正式宣布將投入國民黨黨內初選角逐２０２０

總統大選，消息觸發兩岸三地相關股持續急升。富智康（０２０３８）半日急升１９﹒１５％，

報１﹒６８元；鴻騰精密（０６０８８）一度高見５﹒０５元，午收報４﹒４５元升近１％；雲

智匯（０１０３７）跟升１２﹒７７％，報１﹒０６元。



＊家電股受捧，吉利回吐近半成最差藍籌＊



國家發改委促消費，買環保智能家電，消息帶動家電股上揚，海信家電（００９２１）升２

﹒８７％，報１１﹒４６元；創維數碼（００７５１）揚２﹒６２％，報２﹒７４元；ＴＣＬ電

子（０１０７０）走高２﹒３％，報４﹒４４元；海爾電器（０１１６９）升１﹒０９％，報２

３﹒１５元。

體品股普遍向上，李寧（０２３３１）昨日（１７日）收市後公布，截至今年３月底止第一

季度，同店銷售按年錄得１０％至２０％中段增長，該股半日受捧抽高６﹒７８％，報

１４﹒１８元；非凡中國（０８０３２）則跌１﹒３５％，報０﹒７３元；智美體育（０１６６

１）升１﹒７９％，報０﹒５７元；興紡（０１９６８）揚３﹒０９％，報０﹒５元；安踏（０

２０２０）窄幅升０﹒８１％，報５５﹒８５元。

汽車股繼上日出現追捧後，今日普遍出現回吐，吉利汽車（００１７５）挫４﹒５７％，報

１７﹒９６元，為半日表現最差藍籌；比亞迪（０１２１１）跌４﹒２７％，報５７﹒１５元；

廣汽（０２２３８）走低３﹒４６％，報１０﹒０４元；長汽（０２３３３）蒸發２﹒２５％，

報６﹒９５元；東風（００４８９）跌１﹒０４％，報８﹒５３元；華晨（０１１１４）則走高

１﹒７４％，報９﹒３６元。



＊譚朗蔚：家電汽車板塊選強勢股，薦買海信家電及華晨＊



港股在復活節假期前走軟，富昌證券研究部總監譚朗蔚對《經濟通通訊社》表示，港股在假

期後仍偏向在高位橫行整固，料２９７００點至３０２００點之間上落。他預料，本月稍後時間

，港股縱使在三萬點關口以下，料距離關口亦不會太遠。

對於今日傳出中美雙方將就貿易談判於最快五月底簽定協議，譚朗蔚指出，相關消息在市場

上已所反映，加上美股現時處於高位恐有回調，故港股若稍後能破３０２００點的水平，他建議

投資者可先出貨止賺。

個股方面，今日再有政策傳出扶持家電股及汽車股。譚朗蔚指出，從相關板塊選擇個股時，

宜選擇當中表現較強勢的個股。於家電股中，譚氏較看好海信家電（００９２１）的走勢，因其

產品主要以白色家電為主較貼合是次政策的方針，可於廿天線（約１１﹒４７１元）考慮買入，

短期先上望本月頂位１２﹒５元的位置。汽車股之中，他較好看華晨（０１１１４）的表現，因

是次政策主打汽車升級，料華晨寶馬的銷量會向好，可於現價買入，短期先可補回去年十月的下

跌裂口（約１０﹒７６元至８﹒８８元）。（ｓｃ、ｍｗ）

