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即市新聞

18/04/2019 15:54

《美元走勢－羅明立》美元指數區間上落，１﹒１２５０下可吸歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１２﹒０６　　　１１１﹒８１　　　１１２﹒０３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３０３　　　１﹒１２８８　　　１﹒１２９７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０５３　　　１﹒３０３２　　　１﹒３０３６
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒０１０８　　　１﹒００９０　　　１﹒０１０４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４６６　　　７﹒８４２６　　　７﹒８４３７

　　《美元走勢》美聯儲發布的經濟狀況褐皮書報告顯示，美國多數地區經濟保持溫和增長，緊
俏的勞動力市場持續帶來薪資壓力，消費者信心和投資資訊繼續擴張。預期未來數月，經濟輕微
擴張。美國２月貿易赤字為４９４億美元，創近８個月新低，大幅好於市場預期。今日（１８日
）將公布美國３月零售資料，將進一步顯示美國消費者信心狀況，預料仍將有溫和增長。美元受
數據利好刺激，美元指數回升但仍處於區間上落局面。
　　歐元區最新的經濟數據仍然疲軟。歐元區３月調和ＣＰＩ環比增０﹒３％，同比增１﹒５％
，核心調和ＣＰＩ同比增０﹒８％，均差於市場預期，顯示歐洲通脹有機會再次回落。今日將公
布歐元區及各主要成員國的４月ＰＭＩ資料，將進一步揭示對歐元區未來的經濟增長情況。歐洲
央行管委諾沃特尼昨日表示，他認為歐元區經濟在下半年將保持穩定，歐央行不太可能於６月大
幅下調經濟預期。隨著歐央行政策制定者開始寄希望下半年經濟出現反彈，歐元或將有一定支撐
，１﹒１２５０以下可吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１２﹒００　　　１１０﹒５０　　　１１２﹒５０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２３０　　　１﹒１３５０　　　１﹒１１６０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３０００　　　１﹒３３００　　　１﹒２９３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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