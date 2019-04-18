《美元走勢－羅明立》美元指數區間上落，１﹒１２５０下可吸歐元

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１２﹒０６ １１１﹒８１ １１２﹒０３

歐元╱美元 １﹒１３０３ １﹒１２８８ １﹒１２９７

英鎊╱美元 １﹒３０５３ １﹒３０３２ １﹒３０３６

美元╱瑞郎 １﹒０１０８ １﹒００９０ １﹒０１０４

美元╱港元 ７﹒８４６６ ７﹒８４２６ ７﹒８４３７



《美元走勢》美聯儲發布的經濟狀況褐皮書報告顯示，美國多數地區經濟保持溫和增長，緊

俏的勞動力市場持續帶來薪資壓力，消費者信心和投資資訊繼續擴張。預期未來數月，經濟輕微

擴張。美國２月貿易赤字為４９４億美元，創近８個月新低，大幅好於市場預期。今日（１８日

）將公布美國３月零售資料，將進一步顯示美國消費者信心狀況，預料仍將有溫和增長。美元受

數據利好刺激，美元指數回升但仍處於區間上落局面。

歐元區最新的經濟數據仍然疲軟。歐元區３月調和ＣＰＩ環比增０﹒３％，同比增１﹒５％

，核心調和ＣＰＩ同比增０﹒８％，均差於市場預期，顯示歐洲通脹有機會再次回落。今日將公

布歐元區及各主要成員國的４月ＰＭＩ資料，將進一步揭示對歐元區未來的經濟增長情況。歐洲

央行管委諾沃特尼昨日表示，他認為歐元區經濟在下半年將保持穩定，歐央行不太可能於６月大

幅下調經濟預期。隨著歐央行政策制定者開始寄希望下半年經濟出現反彈，歐元或將有一定支撐

，１﹒１２５０以下可吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１２﹒００ １１０﹒５０ １１２﹒５０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２３０ １﹒１３５０ １﹒１１６０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３０００ １﹒３３００ １﹒２９３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

