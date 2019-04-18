海航系債務危機未除，旗下ＣＷＴ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（００５２１）無力償還
一筆１４億元的貸款利息，恐觸發債務交叉違約。海航集團昨發聲明力撐，預計此次違約不會對
ＣＷＴ或海航集團其他業務活動造成任何干擾，或產生任何廣泛影響。《香港經濟日報》
18/04/2019 08:04
【海航動向】ＣＷＴ（００５２１）貸款違約，海航力撐無重大影響
海航系債務危機未除，旗下ＣＷＴ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（００５２１）無力償還
一筆１４億元的貸款利息，恐觸發債務交叉違約。海航集團昨發聲明力撐，預計此次違約不會對
ＣＷＴ或海航集團其他業務活動造成任何干擾，或產生任何廣泛影響。《香港經濟日報》
|生財有道18/04/2019
自願醫保出台 整合保單懶人手冊
|國際動態18/04/2019
聖母院重建 馬克龍冀5年完成
|中國故事17/04/2019
【台灣選戰】郭台銘宣布參加國民黨初選 劍指2020年總統選戰
|生財有道17/04/2019
預告盈利再有驚喜 中聯重科繼續起動
|生財有道17/04/2019
背靠海底撈 頤海火候十足
|剖析天下17/04/2019
掃除評級及違約障礙 中國債市吸金長路漫漫
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰