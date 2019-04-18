【海航動向】ＣＷＴ（００５２１）貸款違約，海航力撐無重大影響

海航系債務危機未除，旗下ＣＷＴ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（００５２１）無力償還

一筆１４億元的貸款利息，恐觸發債務交叉違約。海航集團昨發聲明力撐，預計此次違約不會對

ＣＷＴ或海航集團其他業務活動造成任何干擾，或產生任何廣泛影響。《香港經濟日報》

