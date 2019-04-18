【空置稅】運房局：６３００個一手餘貨單位有機會列入空置稅網

一手空置稅進入立法階段，運房局昨（１７日）指，截至去年底約有９０００個一手餘貨單

位，涉及約３５０個發展項目，當中７成屬於舊契或已取滿意紙項目的未售出單位，共約

６３００伙，有機會列入空置稅網。《香港經濟日報》

