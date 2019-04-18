《經濟通通訊社１８日專訊》中原地產表示，太古城４月暫錄得１４宗成交，平均實用呎價
約１９５００元。
分行促成成交單位為太古城恆山閣低層Ｅ室，實用面積５９３平方呎，建築面積６９１平方
呎，２房間隔，向西，景觀開揚。業主以１１５０萬元將單位易手，折合平均實用呎價
１９３９３元。
買家屬於區外客。原業主於２０１４年１２月以８５１萬元買入單位，持貨５年，帳面獲利
２９９萬元，單位升值３５％。（ｂｉ）
18/04/2019 13:10
【本港樓市】太古城２房戶１１５０萬元沽，實呎價１﹒９萬元
《經濟通通訊社１８日專訊》中原地產表示，太古城４月暫錄得１４宗成交，平均實用呎價
約１９５００元。
分行促成成交單位為太古城恆山閣低層Ｅ室，實用面積５９３平方呎，建築面積６９１平方
呎，２房間隔，向西，景觀開揚。業主以１１５０萬元將單位易手，折合平均實用呎價
１９３９３元。
買家屬於區外客。原業主於２０１４年１２月以８５１萬元買入單位，持貨５年，帳面獲利
２９９萬元，單位升值３５％。（ｂｉ）
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