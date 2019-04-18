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即市新聞

18/04/2019 16:06

【本港樓市】中原ＣＣＬ按周升０﹒１２％，三大指數齊升１０周

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８０﹒３７點，按周升
０﹒１２％，而三大整體指數齊升１０周，為１０１周以來首見，上一次出現是２０１７年５月
。ＣＣＬＭａｓｓ累升７﹒３４％，ＣＣＬ（中小型單位）升６﹒８１％，ＣＣＬ升
６﹒１４％。

＊九龍樓價創歷史最長連升＊

　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，港九市區樓價表現突出。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ
最新報１８０﹒６８點，按周升０﹒８７％，連升９周共９﹒０７％，創該區歷史最長連升。港
島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９０﹒７２點，按周升０﹒６９％，連升５周共６﹒７６％，是
２０１３年２月後最長連升。港九兩區齊升５周，是４２３周（逾８年）以來首見，即２０１１
年３月後再現。
　　新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１６５﹒４９點，按周升１﹒９３％，升幅為３８周最大。新界
東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８７﹒２１點，按周跌１﹒７３％，連升４周後回軟２周。四區樓價三
升一跌，帶領大市升勢持續，未來四區樓價輪翻上升。

＊樓市升勢可望持續到今年中＊

　　樓市升勢進入新階段，整體樓價持續向上，升幅卻時大時小。中原城市大型屋苑領先指數
ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８３﹒４１點，按周升０﹒６３％。ＣＣＬ（中小型單位）報
１８０﹒９９點，按周升０﹒４８％。ＣＣＬ　Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）本周的升幅均
較上周的０﹒４６％及０﹒４４％為大。中原城市領先指數ＣＣＬ報１８０﹒３７點，按周升０
﹒１２％。
　　ＣＣＬ（大型單位）報１７７﹒１９點，按周跌１﹒７７％，連升７周後回軟。四大整體指
數結束早前齊升７周的局面，並非升勢受阻，而是升市進入新階段。樓市升勢可望持續到今年年
中，ＣＣＬ目標為去年歷史高位１８８﹒６４點，現時相差４﹒３８％。（ｃｌ）

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