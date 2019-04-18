  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/04/2019 16:30

【本港經濟】本港最新失業率維持於２﹒８％，符預期

　　《經濟通通訊社１８日專訊》政府統計處公布，今年１－３月經季節性調整的失業率為
２﹒８％，與去年１２月至今年２月的數字相同，符合市場預期，而就業不足率在該兩段期間亦
保持不變，維持於１％的水平。

＊建造業失業率明顯上升＊

　　與去年１２月至今年２月比較，在今年１－３月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）
變動不一，其中建造業內的地基及上蓋工程有相對明顯的上升。各行業的就業不足率亦變動不一
，但幅度大致輕微。
　　總就業人數由去年１２月至今年２月的３８６﹒６７萬人，下跌至今年１－３月的
３８６﹒０４萬人，減少約６３００人。同期的總勞動人口則由３９６﹒９２萬人上升至
３９７﹒０８萬人，增加約１６００人。同期，失業人數（不經季節性調整）增加約７９００人
，至１１﹒０４萬人。就業不足人數則減少約１４００人至３﹒８９萬人。

＊旅遊業相關服務業失業率下跌＊

　　勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場在今年１－３月維持偏緊。個別行業方面，與上一
個期間（去年１２月至今年２月）比較，建造業內的地基及上蓋工程的失業率錄得明顯升幅。按
年比較，多個主要服務行業的失業情況均見改善。受惠於訪港旅遊業持續擴張，零售、住宿及膳
食服務業的失業率跌幅尤為顯著，預計勞工市場短期內料會維持大致穩定。（ｃｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道18/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：未持比亞迪不宜「跟車」
生財有道18/04/2019
自願醫保出台 整合保單懶人手冊
國際動態18/04/2019
聖母院重建 馬克龍冀5年完成
中國故事17/04/2019
【台灣選戰】郭台銘宣布參加國民黨初選 劍指2020年總統選戰
生財有道17/04/2019
預告盈利再有驚喜 中聯重科繼續起動
生財有道17/04/2019
背靠海底撈 頤海火候十足
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金