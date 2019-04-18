【本港經濟】本港最新失業率維持於２﹒８％，符預期

《經濟通通訊社１８日專訊》政府統計處公布，今年１－３月經季節性調整的失業率為

２﹒８％，與去年１２月至今年２月的數字相同，符合市場預期，而就業不足率在該兩段期間亦

保持不變，維持於１％的水平。



＊建造業失業率明顯上升＊



與去年１２月至今年２月比較，在今年１－３月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）

變動不一，其中建造業內的地基及上蓋工程有相對明顯的上升。各行業的就業不足率亦變動不一

，但幅度大致輕微。

總就業人數由去年１２月至今年２月的３８６﹒６７萬人，下跌至今年１－３月的

３８６﹒０４萬人，減少約６３００人。同期的總勞動人口則由３９６﹒９２萬人上升至

３９７﹒０８萬人，增加約１６００人。同期，失業人數（不經季節性調整）增加約７９００人

，至１１﹒０４萬人。就業不足人數則減少約１４００人至３﹒８９萬人。



＊旅遊業相關服務業失業率下跌＊



勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場在今年１－３月維持偏緊。個別行業方面，與上一

個期間（去年１２月至今年２月）比較，建造業內的地基及上蓋工程的失業率錄得明顯升幅。按

年比較，多個主要服務行業的失業情況均見改善。受惠於訪港旅遊業持續擴張，零售、住宿及膳

食服務業的失業率跌幅尤為顯著，預計勞工市場短期內料會維持大致穩定。（ｃｌ）

