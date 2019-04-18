《經濟通通訊社１８日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在３月底為
０﹒８２厘，較２月底的０﹒８０厘上升２基點。綜合利率上升，反映月內存款及銀行同業資金
的加權資金成本增加。（ｃｌ）
18/04/2019 16:51
【港元利率】金管局：３月底綜合利率升至０﹒８２厘
《經濟通通訊社１８日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在３月底為
０﹒８２厘，較２月底的０﹒８０厘上升２基點。綜合利率上升，反映月內存款及銀行同業資金
的加權資金成本增加。（ｃｌ）
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