【企業盈警】利記（６３７）料年度錄虧損，因金屬價格下跌

《經濟通通訊社１８日專訊》利記（００６３７）發盈警，預料截至３月底止年度業績錄得

虧損，主要因為於全年的金屬價格下跌（尤其是鋅），使銷售交易之毛利下降。環球（包括中國

）宏觀經濟環境欠佳亦對公司期內表現產生負面影響。（ｃｈ）

