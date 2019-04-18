《經濟通通訊社１８日專訊》利記（００６３７）發盈警，預料截至３月底止年度業績錄得
虧損，主要因為於全年的金屬價格下跌（尤其是鋅），使銷售交易之毛利下降。環球（包括中國
）宏觀經濟環境欠佳亦對公司期內表現產生負面影響。（ｃｈ）
18/04/2019 18:01
【企業盈警】利記（６３７）料年度錄虧損，因金屬價格下跌
《經濟通通訊社１８日專訊》利記（００６３７）發盈警，預料截至３月底止年度業績錄得
虧損，主要因為於全年的金屬價格下跌（尤其是鋅），使銷售交易之毛利下降。環球（包括中國
）宏觀經濟環境欠佳亦對公司期內表現產生負面影響。（ｃｈ）
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