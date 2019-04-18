《經濟通通訊社１８日專訊》中國人壽（０２６２８）公布，預計今年第一季度歸屬於公司
股東的淨利潤較去年同期增加約１０８﹒１４億元（人民幣．下同）至１３５﹒１８億元，按年
增加約８０％至１００％；而今年首季度扣除非經常性損益後歸屬於公司股東的淨利潤較去年同
期增加約１０８﹒７１億元至１３５﹒８９億元，同比增加約８０％到１００％。
國壽指，首季業績增長的主要原因是受境內股票市場大幅上漲影響，公司公開市場權益類投
資收益同比大幅增加。（ｋｉ）
18/04/2019 16:43
【企業盈喜】國壽（２６２８）料首季純利增加８０％至１００％
《經濟通通訊社１８日專訊》中國人壽（０２６２８）公布，預計今年第一季度歸屬於公司
股東的淨利潤較去年同期增加約１０８﹒１４億元（人民幣．下同）至１３５﹒１８億元，按年
增加約８０％至１００％；而今年首季度扣除非經常性損益後歸屬於公司股東的淨利潤較去年同
期增加約１０８﹒７１億元至１３５﹒８９億元，同比增加約８０％到１００％。
國壽指，首季業績增長的主要原因是受境內股票市場大幅上漲影響，公司公開市場權益類投
資收益同比大幅增加。（ｋｉ）
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