《小傳日記》魚缸終失三萬關，復活節後勢難翻？

《小傳日記》隔晚（１７日）花旗魚缸繼續牛皮，雖然高通同蘋果嘅官司終於解決咗，刺激

高通踢高１２巴仙，蘋果都抽高近２巴仙，但ＩＢＭ成績差過預期，最終道指軟３點報

２６４４９點。標指收跌６點報２９００點。納指失守八千關，報７９９６微跌４點。

香江噚日成功守住三萬關，但今日始終敵唔過沽壓，復活節長假期前都要做軟腳蟹，今朝已

經撻低３６點，報３００８８，之後跌幅反覆不斷，不過食晏之前已經穿咗三萬關。缸友們繼續

炒股唔炒市，雖然手機設備佬明顯有水流入，但一眾大隻佬都要捱沽，港股尾段仲曾經挫最多

２２７點，低見２９８９６，最終魚缸埋單收報２９９６３，跌１６１點或半巴仙，無力挽回三

萬關兼失守埋十天線（約３０００６點）。全日主板成交得約９１２﹒３７億，可能缸友們已經

預備放假放軟手腳，比噚日少咗逾１２巴仙。國貨收報１１７６８，縮水８０點或超過半巴仙。

Ａ場同樣下挫，上證收報３２５０點，縮水１２點，跌幅近半巴仙。深證收報１０２８７，

亦縮水５６點，跌幅逾半巴仙，兩市成交７５３４億人仔。

香江大隻藍戰士都跣低，大象（００００５）縮水２亳半子，報６７﹒６銀。ＱＱ

（００７００）跣低逾１巴仙，收報３９１﹒６銀。生發發（００３８８）縮水８亳子，報

２７７﹒２銀。神州移動（００９４１）繼續行下跌軌，埋單唔見３亳子，報７５﹒７銀。

ＡＩＡ（０１２９９）全日軟３亳子，報７９﹒７銀。不過，創科實業（００６６９）收市之前

發力，高收近２巴仙，報５８﹒２５銀，係表現最好藍戰士。



＊鐵塔季績好買盤如潮湧，郭台銘參選個股升不斷＊



５Ｇ股雖然近日無乜人講，但隨住商用５Ｇ落實日子漸近，「孖屐」又靜雞雞落鑊，其中，

鐵塔（００７８８）噚日收市後公布咗首季業績，大嗱嗱多賺超過兩倍，鐵塔股價即時飛高高，

漲近５巴仙，收報２﹒２銀，係表現最好國貨佬，最新山頂位已經去到２﹒２４銀，勁！京信通

信（０２３４２）升近半巴仙，收報２﹒１１銀。中興通訊（００７６３）同樣收高逾２巴仙，

收報２６﹒７５銀。聯想集團（００９９２）彈起逾２巴仙，收報７﹒３銀。

傳咗咁耐，寶島有錢佬郭台銘終於話出嚟參選下屆總統，雖然係國民黨內部初選，但已經有

唔少呼聲！連同佢旗下嘅股份都一齊吶喊助威，其中，富智康（０２０３８）曾大漲近六成，但

收市洩氣升得６巴仙，報１﹒５銀。雲智匯（０１０３７）都升過兩成幾，但最後平收，報

０﹒９４銀。鴻騰精密（０６０８８）倒跌２巴仙，報４﹒３３銀。訊智海（０８０５１）同樣

倒跌近５巴仙，報７﹒９銀。



＊阿爺推消費家電佬強勢，升勢終退潮吉利急回調＊



神州發改委公布咗份推動汽車、家電實施方案嘅文件，仲喺「孖屐」流傳，具體措施包括買

新型綠色，或者智能化家電產品，就可以有１３巴仙補貼，單台上限８００蚊人仔，家電佬知道

之後即時醒神起哄。創維數碼（００７５１）最誇啦啦踢高近２巴仙，報２﹒７２銀。海爾電器

（０１１６９）起哄升逾１巴仙，報２３﹒１５銀。ＴＣＬ電子（０１０７０）走高近１巴仙，

報４﹒３８銀。海信家電（００９２１）撐實升唔夠半巴仙，報１１﹒１６銀。國美零售

（００４９３）無乜表現，報０﹒８５銀。

車佬噚日就踩行油鏟高，但即使今日發改委有促進砵砵車消費措施，例如２０２０年底前免

徵收二手砵砵車交易增值稅，一眾車佬都出現回吐。比亞迪（０１２１１）大插水近４巴仙，報

５７﹒３５銀，係表現最差國貨佬！吉利（００１７５）縮水近４巴仙，報１８﹒１２銀，係表

現最差藍戰士！廣汽（０２２３８）亦跣低近４巴仙，報１０﹒０２銀。長汽（０２３３３）撻

低近２巴仙，報６﹒９７銀。北汽（０１９５８）走低逾１巴仙，報６﹒２７銀。東風

（００４８９）軟近１巴仙，報８﹒５４銀。不過，華晨（０１１１４）就一支獨秀踢高逾４巴

仙，報９﹒５９銀。



＊缸友急急放追住掟內房，癌藥納醫保藥佬全跌倒＊



神州評級佬中金估計，內房佬今年銷售同資金環境會好過預期，估值仲有進一步向上嘅空間

，預測由按年跌７巴仙升到跌２巴仙，不過，內房佬今日普遍畀人追住掟。時代中國

（０１２３３）配售逾１億股籌１５億半，收報１４﹒７銀，大瀉逾８巴仙，曾經低見

１４﹒５２銀，創近月低位。中海外（００６８８）第一季經營溢利只係按年升咗逾５巴仙，收

報２８﹒７５銀，插水近３巴仙，四連陰穿咗五十天線（約２９﹒２２３銀）。其餘內房佬今日

表現曳曳，雅居樂（０３３８３）縮水近３巴仙，報１２﹒４８銀。龍光（０３３８０）亦跣低

近３巴仙，報１２﹒９２銀。佳兆業（０１６３８）唔見咗逾２巴仙，報３﹒３８銀。世房

（００８１３）仆低逾２巴仙，報２４﹒２５銀。

神州醫保局近幾日公布咗醫保目錄調整方案，預計今年１０月完成所有目錄調整，抗癌藥同

急搶救用藥，都會優先納入目錄，即係呢幾類藥物可能會焗住要降價，醫藥佬當然唔開心跣低。

藥明生物（０２２６９）插水逾４巴仙，報８０﹒２５銀。佢兄弟藥明康德（０２３５９）就縮

逾１巴仙啫，報９８﹒９５銀。信達生物（０１８０１）剎車近３巴仙，三連陰累跌逾１４巴仙

，報２５銀。中生製藥（０１１７７）跣低逾２巴仙，報７﹒８銀。石藥（０１０９３）撻低近

２巴仙，報１５﹒３４銀。國藥（０１０９９）仆低逾１巴仙，報３１﹒５５銀。康哲藥業（０

０８６７）軟逾１巴仙，報７﹒１４銀。復活節假期愉快，請請！



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