《真知灼見－溫灼培》紐元６７美仙吸引嗎？

《真知灼見》相信是臨近復活節長假期關係，整體金融市場變化相較淡靜，主要貨幣匯價從

昨天到今天變化相差不大。眾貨幣中，較值得留意是新西蘭元。

新西蘭昨天（１７日）公布第一季通脹率，按年比為１﹒５％，相較去年第四季１﹒９％大

幅回落，且是新西蘭央行定下１％至３％通脹目標範圍的一個偏低位置。由於新西蘭央行過去早

已表明，未來貨幣政策方向是傾向減息，通脹數字公布後加深了市場對該行減息的憂慮，並隨即

為新西蘭元帶來壓力。昨天所見，據路透社數字顯示，新西蘭元一度低見６６﹒６７美仙，重回

今年１月低位。而今早（１８日）於亞洲市場，新西蘭元雖略為回升，但仍處６７﹒１８美仙的

偏低水平。從新西蘭元利率期貨價格變化顯示，現市場估計於５月８日央行議息會，有著五成機

會減息。倘當天不減息，於９月的議息會，市場估計減息機會更接近八成。



＊奶價逐級而上支持新西蘭經濟＊



新西蘭通脹數字雖低，但央行有否真正需要減息還要從基礎因素分析。新西蘭主要出口是奶

類食品，佔其整體出口約兩成半，所以當分析當地經濟時，我們不能忽略國際奶價的變化。在恆

天然的奶價拍賣中，自去年１１月２０日的拍賣起，過去連續１０次拍賣奶價均見逐級上升，這

對新西蘭經濟以至對其貨幣也可帶來一定支持。尤其如中美貿易談判一旦出現突破並化解磨擦，

料對中國往後經濟發展更為有利。中國作為新西蘭的主要出口市場，中國經濟改善料對新西蘭元

同可帶來刺激。技術上，料新西蘭元於６７美仙可繼續找到其初步支持，當然，７０美仙的阻力

料不是一個容易突破的位置。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

