【定存策略】配合不加息，專家倡改敘造６個月至一年港元美元定存

《環富通基金頻道記者伍賜好２４日報道》去年香港跟隨美國加息，不少港人敘造短期港元

或美元定期存款，以配合加息周期，賺盡利息收益。但是，隨著聯儲局表示今年加息機會大減，

市場甚至一度有減息的憂慮，繼續加息的原先預期已落空，一心「食息」的存戶應如何應對？

有財資界人士認為，由於美息暫時不加，存戶可敘造較長期的港元或美元定存，例如６個月

至一年期，以套取更高的利率收益。此外，較進取者亦可考慮買入債券或債券基金和收息股等。



＊陸庭龍：年內美國減息機率低於５０％＊



恆生銀行私人銀行及信託服務主管陸庭龍接受《環富通基金頻道》記者訪問時表示，據近期

經濟數據的表現，暫時看不到美息今年會掉頭調降的需要，除非經濟下行，美國才會減息。他相

信今年內美國減息的機會率低於５０％。

他說，先前市場預期今年美國仍有兩至三次的加息空間，但事實上卻出現很大的轉變，目前

市場料今年將不會加息，這足以證明美國自２０１６年展開的加息周期已經結束。他預期美息至

今年第三季仍維持不變。



＊敘造６個月至一年港元或美元定存，買債券及債券基金套息＊



在這個預期下，較為保守的存戶可敘造較長期的港元定期存款或美元定期存款，以套取較高

的利息，因為儘管利率曲線平坦，但長息仍然較短息為高。而美元定存利息目前較港元定存息大

約高約１％，較為吸引，基於港元與美元掛勾，敘造美元定存亦不存在匯率風險。建議可敘造６

個月至１年期的港元或美元定存。

此外，陸庭龍說，若喜歡套取較高的利息回報，債券或債券基金亦是保守投資者的「食息」

途徑，該類產品可提供較定存高０﹒５％至１％的利息收益。



＊王良享：美國會否減息，須看經濟和貿談情況＊



星展銀行財資市場部大中華董事總經理王良享亦認為，目前美國聯儲局減息的機會較微，但

在孳息曲線倒掛的環境下已引起信心危機，投資者有可能會因憂慮經濟轉差而不消費或不投資。

目前聯儲局不可能調高長期利率去改變孳息曲線，不過聯儲局確可透過減息令孳息曲線正常化。

他說，未來是否減息須視乎美國經濟增長情況和中美貿易談判而定，若經濟轉差和中美貿易

談判繼續拖延下去，料至８月至９月期間聯儲局有機會減息。他又指，美國政府正動用緊急資金

，已不可能再發更多長期債券，令減息的可能性上升。

王良享指，總體而言，美國近期的經濟數據雖然轉差，料至第二季時可能會展開反彈，因此

，暫時經濟前景仍存在很多不明朗，故息口走勢亦如是。



＊美息不加，敘造一年美元定存套息＊



在美國暫時不加息的環境下，他建議投資者敘造一年期美元定期存款以套取較高的利息收入

，現時一年期定存利率約２﹒７５％。若今年美國不減息，明年才減息，投資者已鎖定較高的利

息收益；同時，投資者亦可趁減息將部分儲蓄買股票。若聯儲局加息，當一年定存到期後，可續

期賺盡利息收益。

在港元定存方面，一年利率約２﹒２％。王良享說，去年美國聯儲局不斷加息，不少港人敘

造３個月港元定存以配合加息周期去套息。現時可轉造較長期的港元定存，可享受較高的利率收

益，因美國已暫停加息。同時亦可考慮買入高息股。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

