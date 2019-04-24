【定存策略】表列部分港銀港元定存利率

《環富通基金頻道２４日專訊》表列部分港銀一般港元定存利率，和定存利率特惠：



港元定存特惠

半年 一年

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銀行 年利率 利息 年利率 利息

（％） （十萬元本金計） （％） （十萬元本金計）

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南洋商業 － － ２﹒２８ ２２８０元

條件：限發薪客戶或（親子樂）儲蓄戶（一般客戶２％）

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中銀香港 － － ２﹒１８（７天） －

條件：綜合理財服務個人銀行客戶，５萬元以上開７天或一個月特優港元定期存款

７天２﹒１８％，一個月１﹒８８％

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東亞 － － ２﹒１５（９個月） －

條件：新客戶起存十萬，第九個月２﹒１５％，十萬元９個月利息１６１２元

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中信 ２ １０００元 ２﹒１０ ２１００元

條件：６月底前經網上理財服務╱ＣＩＴＩＣ流動理財，一萬元開戶

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資料截至上周二（１６日），只供參考，以相關銀行條款為準



港元定存一般利率



半年 一年

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銀行 年利率 利息 年利率 利息

（％） （十萬元本金計） （％） （十萬元本金計） 最低定存本金

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永隆 １﹒７ ８５０元 １﹒９ １９００元 １萬元

（網上申請）

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工銀亞洲 １﹒０７７５ ５３８元 １﹒９７５６ １１９７元 ２０萬元

１﹒０２７５ ５１３元 １﹒１４７５６ １１４７元 ５０００元

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大眾 １﹒３５ ６７５元 １﹒６５ １６５０元 １０萬元

１﹒３ ６５０元 １﹒６ １６００元 １０萬元以下

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資料截至上周二（１６日），只供參考，以相關銀行條款為準

（ｈｏ）





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