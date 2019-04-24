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即市新聞

24/04/2019 12:00

【定存策略】表列部分港銀美元定存利率

　　《環富通基金頻道２４日專訊》表列部分港銀一般美元定存利率，和定存利率特惠：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　美元定存特惠
　　　　　　　　　　　　半年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一年
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
銀行　　　　　　年利率　　　　　　利息　　　　　　　　　年利率　　　　　　利息
　　　　　　　　（％）　　　（十萬元本金計）　　　　　　（％）　　　（十萬元本金計）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
東亞　　　　　　　－　　　　　　　　－　　　　　　　　　４﹒００（７天）　　－
條件：起存額５萬港元等值（每天上限：１００萬港元等值）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
富邦　　　　　　　－　　　　　　　　－　　　　　　　　　３﹒７３（１個月）　－　
條件：１２月底前，以港元兌換美元並開立指定定存戶口，最低存款額１０萬港元或等值
　　　　　　１個月定存息３﹒７３％；３個月３﹒４５％。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中信　　　　　　２﹒９０　　　　　１４５０元　　　　　　３﹒０５　　　　３０５０元　
條件：３月底前經網上理財服務╱ＣＩＴＩＣ流動理財，以１５００美元或以上開定存戶口
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
東亞　　　　　　２﹒７９　　　　　１３９５元　　　　　　　　－　　　　　　　－
條件：新客戶定存優惠起存金額為等值１０萬港元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
資料截至上周二（１６日），只供參考，以相關銀行條款為準

　　　　　　　　　　　　　　　美元定存一般利率比較

　　　　　　　　　半年　　　　　　　　　　　　　　一年
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
銀行　　年利率　　　　　利息　　　　　　年利率　　　　　利息
　　　　（％）　　（十萬元本金計）　　　（％）　　（十萬元本金計）　　最低定存本金
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
大眾　　２﹒４　　　　１２００元　　　　２﹒５５　　　２５５０元　　　　　不限
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
永隆　　２﹒５５　　　１２７５元　　　　２﹒５５　　　２５５０元　　　　５萬美元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（網上申請）
　　　　２﹒３５　　　１１７５元　　　　２﹒３５　　　２３５０元　　　　５萬美元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（分行申請）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
東亞　　２﹒０３１３　１０１５﹒６５元　２﹒０９３８　２０９３﹒８元　１０００美元　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
資料截至上周二（１６日），只供參考，以相關銀行條款為準

（ｈｏ）


　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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