【定存策略】表列部分港銀美元定存利率

《環富通基金頻道２４日專訊》表列部分港銀一般美元定存利率，和定存利率特惠：



美元定存特惠

半年 一年

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銀行 年利率 利息 年利率 利息

（％） （十萬元本金計） （％） （十萬元本金計）

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東亞 － － ４﹒００（７天） －

條件：起存額５萬港元等值（每天上限：１００萬港元等值）

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富邦 － － ３﹒７３（１個月） －

條件：１２月底前，以港元兌換美元並開立指定定存戶口，最低存款額１０萬港元或等值

１個月定存息３﹒７３％；３個月３﹒４５％。

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中信 ２﹒９０ １４５０元 ３﹒０５ ３０５０元

條件：３月底前經網上理財服務╱ＣＩＴＩＣ流動理財，以１５００美元或以上開定存戶口

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東亞 ２﹒７９ １３９５元 － －

條件：新客戶定存優惠起存金額為等值１０萬港元

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資料截至上周二（１６日），只供參考，以相關銀行條款為準



美元定存一般利率比較



半年 一年

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銀行 年利率 利息 年利率 利息

（％） （十萬元本金計） （％） （十萬元本金計） 最低定存本金

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大眾 ２﹒４ １２００元 ２﹒５５ ２５５０元 不限

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永隆 ２﹒５５ １２７５元 ２﹒５５ ２５５０元 ５萬美元

（網上申請）

２﹒３５ １１７５元 ２﹒３５ ２３５０元 ５萬美元

（分行申請）

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東亞 ２﹒０３１３ １０１５﹒６５元 ２﹒０９３８ ２０９３﹒８元 １０００美元

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資料截至上周二（１６日），只供參考，以相關銀行條款為準



（ｈｏ）





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