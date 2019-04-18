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即市新聞

18/04/2019 10:00

《豐碩成果－盧穗欣》毋須對經濟前景感到悲觀

　　《豐碩成果》在過去的半年間，市場對利率的預期出現很大變化。去年下半年，幾乎所有人
都認為全球利率會持續上升，就連央行行長的語氣都是肯定的。但自今年年初，情況已大大不同
，市場憂慮經濟走下坡，主流意見認為央行應該暫停加息甚至減息。與此同時，美國國債市場出
現孳息曲線倒掛，進一步引發市場對經濟衰退的激烈討論。
　　所謂孳息曲線倒掛，是指短債息率高於長債息率，形成負息差。現在市場的關注點在於３個
月和１０年期美國國債的孳息，有別於傳統以來用２年和１０年期孳息率作比較的方法。再者，
根據歷史數據，孳息曲線倒掛的出現未必一定預示經濟衰退，除非情況持續一段較長時間，而央
行沒有作出相應的政策回應。就目前的情況而言，債券市場發出經濟轉弱的信號，而聯儲局也明
確表示今年將維持利率不變及暫停縮表，可見央行官員因應經濟環境，正在修正貨幣政策的方向
舵，因此最終出現經濟衰退的機會並不大。
　　另一方面，其實環球債券市場近年一直處於扭曲的狀態。鑒於環球利率持續低企，個別地區
更出現負利率，令世界各地的投資者熱衷買入年期較長的美國國債，導致長期債券的孳息率偏低


＊中國經濟政策積極＊

　　中國方面，面對環球增長放緩及貿易戰對實體經濟帶來的壓力，中央政府今年已公布多項刺
激經濟措施。過往中央透過寬鬆銀根及向金融系統注入流動性來刺激經濟，但今次的２萬億人民
幣大規模減稅降費令市場眼前一亮。下調增值稅對企業的意義重大，它不僅有利於製造業，更有
助於整體消費。另外是放寬銀行借貸，鼓勵銀行把三分之一的新增貸款撥予民營企業，一改以往
由國企為主的政策方向。我們認為中央政府發出了一個非常強烈的訊息，就是政策是為民營企業
而設。上述兩項因素對中國股市及企業債券市場，產生了積極的影響。
　　雖然環球股市年初至今反彈了不少，不過令人意外的是流入股票資產的資金並不明顯。對於
這個現象，好消息是市場還有空間讓更多資金流入，但壞消息是資金沒有逼切性流入股市。就債
市而言，鑒於利率前景趨於平穩，我們預期今年的市場環境較２０１８年穩定，債券的投資策略
應集中爭取高收益。《東亞聯豐投資董事總經理　盧穗欣》

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