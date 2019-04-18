內銀連日回吐，港股跌１６１點報２９９６３，失守三萬關及十天線

《經濟通通訊社１８日專訊》美股隔晚（１７日）在醫療保健股走弱下偏軟，港股今早僅低

開３６點。然而，臨近復活節長假期，資金入市意慾不高，且繼續炒股不炒市，藍籌股中僅手機

設備股有較明顯的資金流入，而在中資金融股連日回吐下，加上重磅股全線捱沽，港股再度失守

三萬關，午後更最多急挫２２７點，低見２９８９６點，最終全日跌幅僅收窄至１６１點或

０﹒５４％，報２９９６３點，失守１０天線（３０００６點）。主板成交９１２﹒３７億元，

較昨日減少１２﹒５％。國指蒸發８０點或０﹒６８％，報１１７６８點。

滬綜指最終全日跌１２點或０﹒４％，報３２５０點，深成指跌５６點或０﹒５５％，報

１０２８７點。



＊鴻海系早段急升後回落，創科成最佳藍籌＊



鴻海董事長郭台銘擬參選下屆台灣總統，帶動鴻海系股份早段全線暴漲，富智康

（０２０３８）一度最多急升５８﹒２％，高見２﹒２３元，創近１４個月新高，惟全日漲幅收

窄至６﹒３８％，報１﹒５元。鴻騰精密（０６０８８）一度急漲１４﹒２５％，高見

５﹒０５元兼創近１５個月高，惟全日倒跌２％，報４﹒３３元。雲智匯（０１０３７）則最多

飆２６﹒６％，高見１﹒１９元兼創近８個月高，全日無升跌，報０﹒９４元。

其他手機設備股亦見有追捧，比亞迪電子（００２８５）揚４﹒７６％，報１３﹒６４元，

盤中高見１４﹒４元，創逾一年高。高偉電子（０１４１５）走高２﹒７９％，報１﹒８４元。

舜宇（０２３８２）揚１﹒２７％，報９９﹒５５元。瑞聲（０２０１８）軟０﹒５５％，報

５４﹒１元。

個別工業股逆市受捧，創科實業（００６６９）升１﹒５７％，報５８﹒２元，為表現最好

藍籌。申洲（０２３１３）揚１﹒０６％，報１０４﹒５元。敏華（０１９９９）漲

１﹒５８％，報４﹒４９元。德昌電機（００１７９）走高１﹒５６％，報１９﹒４８元。耐世

特（０１３１６）升１﹒７５％，報１２﹒７８元。



＊車股回落吉利領跌藍籌，鐵塔績後創新高＊



發改委擬推動汽車消費，惟汽車股繼上日出現追捧後，今日普遍出現回吐，吉利

（００１７５）挫３﹒７２％，報１８﹒１２元，為表現最差藍籌。比亞迪（０１２１１）跌３

﹒９４％，報５７﹒３５元。廣汽（０２２３８）走低３﹒６５％，報１０﹒０２元，兩者為表

現最差國指成份股。長汽（０２３３３）蒸發１﹒９７％，報６﹒９７元。華晨

（０１１１４）一支獨秀領漲汽車股，全日升４﹒２４％，報９﹒５９元。

內房股亦全線受壓，中海外（００６８８）走低２﹒５４％，報２８﹒７５元。碧桂園

（０２００７）無升跌，報１２﹒９４元。潤地（０１１０９）跌１﹒１７％，報３３﹒８元。

恆大（０３３３３）軟０﹒２％，報２５﹒４元。時代中國（０１２３３）折讓約９％配售逾１

億股，淨籌１５﹒５２億元，全日急挫８﹒０１％，報１４﹒７元。

中鐵塔（００７８８）昨日收市後公布今年首季業績，多賺２﹒３８倍至１２﹒８４億人民

幣，全日急升４﹒７６％，報２﹒２元，為表現最佳國指成份股，盤中高見２﹒２４元兼破頂。

中資電訊股方面，聯通（００７６２）跌０﹒７２％，報９﹒６９元。中電信（００７２８）挫

２﹒３７％，報４﹒１２元。中移動（００９４１）軟０﹒３９％，報７５﹒７元。



＊重磅股全線捱沽，建行工行招行跌約１％＊



重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒３７％，報６７﹒６元。港交所（００３８８）軟

０﹒２９％，報２７７﹒２元。騰訊（００７００）跌１﹒０１％，報３９１﹒６元。友邦

（０１２９９）下滑０﹒２５％，報７９﹒７元。

中資金融股連日受壓，建行（００９３９）挫１﹒４％，報７﹒０６元。工行

（０１３９８）跌０﹒９９％，報６元。招行（０３９６８）挫１﹒２２％，報４０﹒５５元。

郵儲行（０１６５８）跌１﹒２６％，報４﹒７２元。農行（０１２８８）走低１﹒０８％，報

３﹒６６元。

內險股亦見沽壓，平保（０２３１８）窄幅升０﹒０５％，報９４﹒５元。國壽

（０２６２８）軟０﹒２３％，報２１﹒９元。太平（００９６６）跌０﹒５８％，報２５﹒９

元。新華保險（０１３３６）走低０﹒１１％，報４６﹒２元。太保（０２６０１）蒸發

０﹒１５％，報３３﹒８５元。（ｔｔ）

