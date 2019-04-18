  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/04/2019 13:02

【移交逃犯】涂謹申：法案委員會會議料在５月前開會

　　《經濟通通訊社１８日專訊》立法會修訂《逃犯條例》的法案委員會昨舉行首次會議，惟未
能選出主席，需擇日再議。負責主持會議的涂謹申表示，期望下午能敲定下次會議時間，預計會
在５月前開會。
　　他指，留意到部分委員擔心下次會議日期會與長三角職務訪問團重疊，因此已向秘書處了解
委員在港的時間，亦不會趁三分之一有權投票選主席的議員代表立法會作官式訪問期間開會，籲
委員勿以小人之心猜度。
　　他表示，不會與任何議員商討會議時間，目前正與秘書處研究會議室的檔期，以及較多議員
可出席會議的時間。（ｆｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道18/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：未持比亞迪不宜「跟車」
生財有道18/04/2019
自願醫保出台 整合保單懶人手冊
國際動態18/04/2019
聖母院重建 馬克龍冀5年完成
中國故事17/04/2019
【台灣選戰】郭台銘宣布參加國民黨初選 劍指2020年總統選戰
生財有道17/04/2019
預告盈利再有驚喜 中聯重科繼續起動
生財有道17/04/2019
背靠海底撈 頤海火候十足
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金