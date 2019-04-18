《經濟通通訊社１８日專訊》立法會修訂《逃犯條例》的法案委員會昨舉行首次會議，惟未
能選出主席，需擇日再議。負責主持會議的涂謹申表示，期望下午能敲定下次會議時間，預計會
在５月前開會。
他指，留意到部分委員擔心下次會議日期會與長三角職務訪問團重疊，因此已向秘書處了解
委員在港的時間，亦不會趁三分之一有權投票選主席的議員代表立法會作官式訪問期間開會，籲
委員勿以小人之心猜度。
他表示，不會與任何議員商討會議時間，目前正與秘書處研究會議室的檔期，以及較多議員
可出席會議的時間。（ｆｗ）（ｚｚ）
18/04/2019 13:02
【移交逃犯】涂謹申：法案委員會會議料在５月前開會
《經濟通通訊社１８日專訊》立法會修訂《逃犯條例》的法案委員會昨舉行首次會議，惟未
能選出主席，需擇日再議。負責主持會議的涂謹申表示，期望下午能敲定下次會議時間，預計會
在５月前開會。
他指，留意到部分委員擔心下次會議日期會與長三角職務訪問團重疊，因此已向秘書處了解
委員在港的時間，亦不會趁三分之一有權投票選主席的議員代表立法會作官式訪問期間開會，籲
委員勿以小人之心猜度。
他表示，不會與任何議員商討會議時間，目前正與秘書處研究會議室的檔期，以及較多議員
可出席會議的時間。（ｆｗ）（ｚｚ）
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