【移交逃犯】法案委員會訂於本月３０日召開第二次會議

《經濟通通訊社１８日專訊》立法會修訂《逃犯條例》法案委員會昨日召開首次會議，兩個

小時的會議後，仍未能選出主席及審議條文。委員會將於本月３０日早上召開第二次會議。

根據立法會文件，有關開會時間經過法案委員會委員內最資深、負責主持會議的議員涂謹申

所同意，會議首項議程是選舉主席。（ｆｗ）（ｚｚ）

