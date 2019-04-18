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即市新聞

18/04/2019 16:59

《股金豐采－涂國彬》風險偏好升溫，金價續見受壓

　　《股金豐采》全球多個主要央行，先後調低了經濟展望，轉變對貨幣政策態度，尤其領頭羊
美聯儲，變得鴿派，年內可能不加息。但，這個消息已消化多時，暫時未見央行有更寬鬆行動之
際，金價近期支持有限，隨著投資者對經濟前景未再悲觀，但又深明央行不至於加息，風險偏好
升溫，金價有一定壓力。
　
＊中國數據有驚喜＊
　
　　值得留意，中國數據有驚喜，ＧＤＰ高於預期，１至３月固定資產投資同比增長６﹒３％，
被市場視為基本面見底訊號，Ａ股及人民幣均獲支持。何況，消息面上，中美可能將在下個月底
簽署貿易協定，擔憂情緒進一步減弱。
　　隨著美股逼近歷史新高，大宗商品自低位反彈，美匯指數保持在高位震盪，市場對於避險需
求正在回落，故而安全資產回吐漲幅，包括黃金。
　
＊金價重心暫下移＊
　
　　金價從２月逼近１３５０美元高位回落，１３００美元成為反覆測試的關鍵水平。進入本月
，金價先是在１３００美元的下方窄幅震盪，但有１２８０美元的支持。上周反彈，１３００美
元水平得而復失。本周黃金的下行壓力進一步增加，不但失守１００天均線，更跌破１２８０美
元水平，重心進一步下移，目前已經連續下跌五日。
　　誠然，金價短線難免回落，下一個考驗是１２７０美元，但整體走勢不太悲觀，主要考慮是
避險需求隨時回來，畢竟全球各地的風險依然，經濟增長放緩有事實支持，不會一日便消失。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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