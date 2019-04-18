《鍾之日記》銀行壓力山大，魚缸無心戀戰

《鍾之日記》４月１８日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



明日開始四日的復活節假期，香江魚缸無心戀戰，祖國股市亦現疲態。

香江魚缸今早僅低開３６點。然而，臨近復活節長假期，資金入市意慾不高，且繼續炒股不

炒市，藍籌股中僅手機設備股有較明顯的資金流入，而在中資金融股連日回吐下，加上重磅股全

線捱沽，港股再度失守三萬關，午後更最多急挫２２７點，低見２９８９６點，最終全日跌幅僅

收窄至１６１點或０﹒５４％，報２９９６３點。國指蒸發８０點或０﹒６８％，報１１７６８

點。

主板成交９１２﹒３７億元，較昨日減少１２﹒５％。



＊人行連續三日放水，滬指靜靜跌＊



國務院確定降低小微企業融資成本措施，銀行小微企貸款達標壓力大，銀行作為權重板塊走

低，拖累滬深股市表現，加上昨日市場傳出的發改委刺激消費文件，發改委在今日舉行的新聞發

布會上僅回應稱正在了解相關情況，汽車股大幅回吐，滬綜指全日跌０﹒４％，報３２５０﹒２

點，深成指跌０﹒５５％。

人行連續第三日逆回購操作放水，流動性緊張稍緩，Ｓｈｉｂｏｒ隔夜及７天終見回落，其

他期限仍升。滬深兩市全日成交７５３４億元人民幣，比上日減少９﹒２％。

北上投資Ａ股的滬股通、深股通今日關閉，下周二（２３日）重開。至於南下投資港股的港

股通今日開通，１９－２２日關閉，２３日重開。



＊一二五後又有新目標，銀行好焦慮＊



國務院總理李克強昨日（１７日）在常務會議，確定進一步降低小微企業融資成本的措施，

加大金融對實體經濟的支持。會議提出，靈活運用貨幣政策工具，擴大再貸款、再貼現等工具規

模，抓緊建立對中小銀行實行較低存款準備金率的政策框架，針對融資難融資貴主要集中在民營

和小微企業的問題，要將釋放的增量資金用於民營和小微企業貸款，推動銀行健全「敢貸、願貸

、能貸」的考核激勵機制，支持單獨制定普惠型小微企業信貸計劃。工農中建交５家國有大型商

業銀行要帶頭，確保今年小微企業貸款餘額增長３０％以上、小微企業信貸綜合融資成本在去年

基礎上再降低１個百分點。

去年銀保監主席郭樹清曾提出一個「一二五」目標，即大型銀行對民營企業的貸款不低於

１╱３，中小型銀行不低於２╱３，爭取三年以後，銀行業對民營企業的貸款佔新增公司類貸款

的比例不低於５０％。今次國務院再「鼓勵」銀行向小微企業放貸，勢必增加銀行的不良貸款壓

力，銀行股今日心情沉重，建行（００９３９）跌１﹒４％，郵儲行（０１６５８）軟

１﹒３％，招行（０３９６８）跌１﹒２％，農行（０１２８８）跌１﹒１％。



＊強心針催谷消費，車股只升一天＊



發改委一份《推動汽車、家電、消費電子產品更新消費促進循環經濟發展實施方案

（２０１９－２０２０年）（徵求意見稿）》的文件在市場流傳，文件擬推出一系列刺激消費措

施。有新能源汽車廠商人士向內媒證實，確有此份發改委文件在徵求意見，對此文件內容，發改

委在今日舉行的新聞發布會上回應稱，正在了解相關情況。

傳新政措施主要針對促進汽車消費，包括禁止各地出台新能源汽車限行限購政策、限購地區

增發車牌、取消對無車家庭購車的限制等，市場料若政策成真，汽車業尤其是新能源汽車將迎來

重大利好。惟車股昨日已被春江鴨先行炒高，今日回落比亞迪（０１２１１）跌３﹒９％，吉利

汽車（００１７５）跌３﹒７％，廣汽集團（０２２３８）跌３﹒７％，長城汽車

（０２３３３）跌２％。

文件另外對家電及手機產業推出刺激消費措施，包括對購買新型綠色、智能化家電產品給予

不高於價格１３％的補貼，單台上限８００元人民幣；以及鼓勵有條件的地方對消費者交售舊手

機併購買新手機給予補貼。家電股上揚，創維數碼（００７５１）升１﹒９％，海爾電器

（０１１６９）升１﹒１％，海信家電（００９２１）揚０﹒２％。





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