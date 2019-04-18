《投資心得－潘鐵珊》大悅城（２０７）物業投資及開發成績續理想

《投資心得》大悅城地產（００２０７）公布截至去年１２月３１日止的全年業績顯示，收

益錄得８１﹒３億元（人民幣．下同），比去年同期下降３０﹒３％；但集團擁有人應佔溢利則

同比增８２﹒４％至２１億元。旗下投資物業大多錄得九成以上的平均出租率，其中煙台大悅城

及成都大悅城的平均租金單價跟去年同比上升接近兩成。

期內，投資物業租金及相關服務收入總額約為３６﹒３億元，佔收入總額約４４﹒７％，同

比上升５﹒８％。其中大悅城購物中心租金收入錄得２６億元，較去年同期增長１１﹒４％，因

各大悅城運營情況持續良好，特別是朝陽大悅城、成都大悅城，經營業績較上年同期獲得較大提

升。



＊今年增三至四個大悅城綜合體專案＊



在投資物業方面，去年集團多個項目均取得進展，定位鮮明加上高品牌辨識度，足以吸引區

域型消費者以及成為年輕新一代的潮流地標。此外，集團亦積極向西北區域推進，包括首次進入

西安市場，買下了鄰近名景點大雁塔的秦漢唐廣場，故期待在重新以大悅成模式裝修後能有更好

表現。

至於物業開發方面，集團表示在今年內將新增三至四個大悅城城市綜合體專案，當中有約三

個為並購專案，重點關注武漢、青島等城市，並在２０２０年底可望大悅城的數量能比現時多一

倍。



＊四大業務板塊穩定，考慮現價買入＊



總括來說，大悅城在投資物業、物業開發、酒店經營、物業管理及相關服務四大板塊均取

得了較為穩定的業績表現，預期可以為投資者帶來不俗回報。可考慮於現價買入，上望１﹒５港

元，跌穿１﹒０５港元止蝕。《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》

（筆者沒有持有相關股份，筆者客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

