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即市新聞

18/04/2019 09:05

《投資心得－潘鐵珊》大悅城（２０７）物業投資及開發成績續理想

　　《投資心得》大悅城地產（００２０７）公布截至去年１２月３１日止的全年業績顯示，收
益錄得８１﹒３億元（人民幣．下同），比去年同期下降３０﹒３％；但集團擁有人應佔溢利則
同比增８２﹒４％至２１億元。旗下投資物業大多錄得九成以上的平均出租率，其中煙台大悅城
及成都大悅城的平均租金單價跟去年同比上升接近兩成。
　　期內，投資物業租金及相關服務收入總額約為３６﹒３億元，佔收入總額約４４﹒７％，同
比上升５﹒８％。其中大悅城購物中心租金收入錄得２６億元，較去年同期增長１１﹒４％，因
各大悅城運營情況持續良好，特別是朝陽大悅城、成都大悅城，經營業績較上年同期獲得較大提
升。
　
＊今年增三至四個大悅城綜合體專案＊
　
　　在投資物業方面，去年集團多個項目均取得進展，定位鮮明加上高品牌辨識度，足以吸引區
域型消費者以及成為年輕新一代的潮流地標。此外，集團亦積極向西北區域推進，包括首次進入
西安市場，買下了鄰近名景點大雁塔的秦漢唐廣場，故期待在重新以大悅成模式裝修後能有更好
表現。
　　至於物業開發方面，集團表示在今年內將新增三至四個大悅城城市綜合體專案，當中有約三
個為並購專案，重點關注武漢、青島等城市，並在２０２０年底可望大悅城的數量能比現時多一
倍。
　
＊四大業務板塊穩定，考慮現價買入＊
　
　　　總括來說，大悅城在投資物業、物業開發、酒店經營、物業管理及相關服務四大板塊均取
得了較為穩定的業績表現，預期可以為投資者帶來不俗回報。可考慮於現價買入，上望１﹒５港
元，跌穿１﹒０５港元止蝕。《天宸康合資產管理投資總監　潘鐵珊》
（筆者沒有持有相關股份，筆者客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

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